USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Зеленский на передовой

ФОТО
18:23 751

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на Добропольском направлении, где встретился с бойцами 1-го корпуса Национальной гвардии «Азов». Об этом сообщил сам Зеленский в Telegram.

В настоящее время подразделение вместе со смежными силами держит оборону на одном из самых напряженных участков фронта. Зеленский заслушал доклады военных об оперативной обстановке и обсудил с командованием актуальные потребности обороны.

Особое внимание уделялось обеспечению оружием, расширению производства дронов, материальному обеспечению бригад и внедрению боевого опыта подразделений НГУ, в частности корпуса «Азов».

В ходе визита президент поблагодарил военнослужащих за службу и вручил государственные награды тем, кто отличился в боях.

«Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским», — заявил Зеленский.

Также президент посетил пункт управления 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж». Бригада совместно со смежными подразделениями удерживает позиции на Добропольском направлении. Зеленский заслушал доклад командира и подробно обсудил потребности бригады, в том числе производство и централизованное снабжение дронов — наземных роботизированных платформ, тяжелых бомберов и сопутствующих боеприпасов.

Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 1632
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 1300
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 1425
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 1367
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
17:19 1965
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
16:52 1185
Два громких судебных процесса в Баку
Два громких судебных процесса в Баку новость дополнена
16:25 2550
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2998
Украинцы разбомбили российских дроноводов
Украинцы разбомбили российских дроноводов видео
16:24 3184
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
16:12 2983
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 2687

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 1632
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 1300
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 1425
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 1367
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
17:19 1965
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
16:52 1185
Два громких судебных процесса в Баку
Два громких судебных процесса в Баку новость дополнена
16:25 2550
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2998
Украинцы разбомбили российских дроноводов
Украинцы разбомбили российских дроноводов видео
16:24 3184
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
16:12 2983
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 2687
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться