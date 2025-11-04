Зеленский на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на Добропольском направлении, где встретился с бойцами 1-го корпуса Национальной гвардии «Азов». Об этом сообщил сам Зеленский в Telegram.

В настоящее время подразделение вместе со смежными силами держит оборону на одном из самых напряженных участков фронта. Зеленский заслушал доклады военных об оперативной обстановке и обсудил с командованием актуальные потребности обороны.

Особое внимание уделялось обеспечению оружием, расширению производства дронов, материальному обеспечению бригад и внедрению боевого опыта подразделений НГУ, в частности корпуса «Азов».

В ходе визита президент поблагодарил военнослужащих за службу и вручил государственные награды тем, кто отличился в боях.

«Защитники несут службу на важном направлении. Спасибо воинам за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Это наше государство, это наш Восток, и мы обязательно сделаем максимум, чтобы сохранить его украинским», — заявил Зеленский.

Также президент посетил пункт управления 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж». Бригада совместно со смежными подразделениями удерживает позиции на Добропольском направлении. Зеленский заслушал доклад командира и подробно обсудил потребности бригады, в том числе производство и централизованное снабжение дронов — наземных роботизированных платформ, тяжелых бомберов и сопутствующих боеприпасов.