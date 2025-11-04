Нововведение в бакинском метро

USD 1.7000
18:38 515

ЗАО «Бакинский метрополитен» внедрило новый способ оплаты проезда в рамках перехода к цифровым технологиям.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО, пассажиры теперь могут оплачивать проезд местными банковскими картами с поддержкой NFC, а также через Apple Pay и Google Pay. При этом сохраняется возможность оплаты посредством BakıKart, BirBank и M10.

Ранее новая система тестировалась в пилотном режиме, а теперь доступна на всех станциях метрополитена. Испытания прошли успешно на станциях «фиолетовой» линии.

При оплате с помощью NFC пассажир может пройти через турникет один раз, даже если на банковской карте недостаточно средств. Однако при непополнении баланса дальнейшее использование карты будет заблокировано.

На данный момент повторный проход через один и тот же турникет с одной и той же картой возможен только спустя 10 минут, однако оплата проезда через другой турникет допускается сразу.

Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 1633
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 1300
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 1425
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 1369
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
17:19 1966
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
16:52 1185
Два громких судебных процесса в Баку
Два громких судебных процесса в Баку новость дополнена
16:25 2551
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2998
Украинцы разбомбили российских дроноводов
Украинцы разбомбили российских дроноводов видео
16:24 3184
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
16:12 2986
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 2687

