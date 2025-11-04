Нововведение в бакинском метро

Как сообщили в пресс-службе ЗАО, пассажиры теперь могут оплачивать проезд местными банковскими картами с поддержкой NFC, а также через Apple Pay и Google Pay. При этом сохраняется возможность оплаты посредством BakıKart, BirBank и M10.

Ранее новая система тестировалась в пилотном режиме, а теперь доступна на всех станциях метрополитена. Испытания прошли успешно на станциях «фиолетовой» линии.

При оплате с помощью NFC пассажир может пройти через турникет один раз, даже если на банковской карте недостаточно средств. Однако при непополнении баланса дальнейшее использование карты будет заблокировано.

На данный момент повторный проход через один и тот же турникет с одной и той же картой возможен только спустя 10 минут, однако оплата проезда через другой турникет допускается сразу.