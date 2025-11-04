USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Бывший вице-президент США Дик Чейни умер на 85-м году жизни, сообщила его семья, передает CNN. Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии и сердечно-сосудистые заболевания.

Он стал 46-м вице-президентом, пробыл на этом посту в течение двух сроков с 2001 по 2009 год в администрации Джорджа Буша-младшего.

The New York Times называет его самым влиятельным вице-президентом в американской истории. По своему усмотрению он вмешивался в вопросы международной и внутренней политики, был инициатором использования США вооруженных сил за рубежом, укрепления полномочий президента (он и Буш-младший считали, что возможности президента чрезмерно ограничил Конгресс и суды в связи с Уотергейтским скандалом и войной во Вьетнаме).

Джордж Буш-младший по совету Чейни всерьез рассматривал возможность переизбираться в 2004-м с другим вице-президентом, чтобы развеять подозрения в том, кто действительно обладает властью в Белом доме. «Его считали мрачным и бессердечным — Дартом Вейдером нашей администрации», — писал потом Буш.

Наибольшее влияние Чейни оказал на сферу национальной безопасности. Он был одним из архитекторов войны в Персидском заливе (1991) против Ирака, вторгнувшегося в Кувейт, а в 2001-м сыграл ведущую роль в реакции Белого дома на атаки 11 сентября. Он настаивал на необходимости вторжения в Ирак для свержения Саддама Хусейна, а также оправдывал несанкционированную слежку, бессрочные задержания и допросы с применением насилия для предотвращения будущих атак. В 2008 году, на тот момент сенатор и кандидат в вице-президенты Джо Байден, назвал Чейни «самым опасным» человеком на этой должности.

После отставки Чейни продолжил настаивать, что принятые решения были необходимы в чрезвычайных условиях. Комментируя в 2014 году доклад сенатского комитета по разведке о том, что так называемые усиленные методы допроса неэффективны, слишком жестоки и вредят репутации США, он сказал: «Я бы поступил так снова». «Что касается попыток определить это как пытку, я возвращаюсь к тезису, что пытки — это то, что террористы «Аль-Каиды» применили к 3 тыс. американцев 11 сентября. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы сделали в отношении усиленного допроса», — объяснял Чейни.

Чейни относился к консервативному крылу Республиканской партии, но резко критически воспринимал фигуру нынешнего президента Дональда Трампа и называл его серьезной угрозой американской демократии. На президентских выборах он публично поддержал кандидата от демократов Камалу Харрис, вызывая возмущение среди «ястребов» в окружении Трампа. «Мы обязаны поставить интересы страны выше партийных интересов, чтобы защитить нашу Конституцию», — говорил Чейни.

