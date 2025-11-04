Встречи Путина и Трампа на G20 не будет

Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября.

Также в состав российской делегации войдут начальник экспертного управления администрации президента Денис Агафонов, его заместитель и представитель президента по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, Светлана Лукаш, замминистра иностранных дел Александр Панкин и замминистра финансов Иван Чебесков.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Путин мог бы встретиться на этом саммите с президентом США Дональдом Трампом. Стубб также отметил возможность участия во встрече лидеров стран G20 президента Украины Владимира Зеленского, уточнив, что тот мог бы встретиться с Путиным.

Сам Трамп говорил, что не поедет на мероприятие. Вместо него саммит посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс.