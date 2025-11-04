USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Встречи Путина и Трампа на G20 не будет

Президент России Владимир Путин поручил возглавить российскую делегацию на саммите лидеров стран G20 заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Саммит пройдет в Йоханнесбурге с 20 по 24 ноября.

Также в состав российской делегации войдут начальник экспертного управления администрации президента Денис Агафонов, его заместитель и представитель президента по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, Светлана Лукаш, замминистра иностранных дел Александр Панкин и замминистра финансов Иван Чебесков.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Путин мог бы встретиться на этом саммите с президентом США Дональдом Трампом. Стубб также отметил возможность участия во встрече лидеров стран G20 президента Украины Владимира Зеленского, уточнив, что тот мог бы встретиться с Путиным.

Сам Трамп говорил, что не поедет на мероприятие. Вместо него саммит посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 1634
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 1301
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 1428
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 1370
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
В НАТО заявили о стратегическом провале Путина
17:19 1968
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
Ильхам Алиев утвердил соглашение с Эмиратами
16:52 1186
Два громких судебных процесса в Баку
Два громких судебных процесса в Баку новость дополнена
16:25 2553
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
Счетная палата выявила нарушения на AzTV
13:08 2998
Украинцы разбомбили российских дроноводов
Украинцы разбомбили российских дроноводов видео
16:24 3188
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
Российский оппозиционер признался в работе на ФСБ
16:12 2991
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
В армянских школах уже преподают азербайджанский язык
14:57 2689
