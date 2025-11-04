USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Киев ждет решения Вашингтона по оружию

19:42 763

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты должны быть открыты к возможности применения Украиной дальнобойного оружия. По его словам, это станет решающим фактором сдерживания России.

Об этом он сказал в ходе видеообращения к участникам Конференции ЕС по вопросам расширения, проходившей в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли победа военным путем или необходимы переговоры, как утверждает президент США Дональд Трамп, Зеленский отметил, что «военный путь — это выбор России». Он выразил убеждение, что Россия не сможет добиться военной победы, а партнеры Украины должны усилить ее поддержку.

Президент подчеркнул, что помощь необходима как в финансировании внутреннего производства вооружений, так и в поставках систем противовоздушной обороны.

«Соединенные Штаты должны быть открытыми к возможностям дальнобойного вооружения. Это очень важно. Даже как фактор сдерживания нам надо это иметь для использования. Мы нуждаемся в поддержке от США. Мы нуждаемся в поддержке от президента Трампа по этому поводу. Это будет иметь решающее давление на Россию», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул важность сохранения и усиления санкционного давления на Россию.

И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
21:07 881
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR все еще актуально
16:35 5892
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
20:52 1742
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты? все еще актуально
14:30 7217
Россия пошла на штурм
Россия пошла на штурм все еще актуально
17:00 12337
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше все еще актуально
15:16 6735
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
19:53 1210
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 2502
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 3156
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 3160
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 2723

