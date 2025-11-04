Киев ждет решения Вашингтона по оружию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты должны быть открыты к возможности применения Украиной дальнобойного оружия. По его словам, это станет решающим фактором сдерживания России.

Об этом он сказал в ходе видеообращения к участникам Конференции ЕС по вопросам расширения, проходившей в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли победа военным путем или необходимы переговоры, как утверждает президент США Дональд Трамп, Зеленский отметил, что «военный путь — это выбор России». Он выразил убеждение, что Россия не сможет добиться военной победы, а партнеры Украины должны усилить ее поддержку.

Президент подчеркнул, что помощь необходима как в финансировании внутреннего производства вооружений, так и в поставках систем противовоздушной обороны.

«Соединенные Штаты должны быть открытыми к возможностям дальнобойного вооружения. Это очень важно. Даже как фактор сдерживания нам надо это иметь для использования. Мы нуждаемся в поддержке от США. Мы нуждаемся в поддержке от президента Трампа по этому поводу. Это будет иметь решающее давление на Россию», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул важность сохранения и усиления санкционного давления на Россию.