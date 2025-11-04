Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном

В Баку состоялись успешные переговоры между дипломатами Франции и Азербайджана.
Об этом посол Франции в Азербайджане Софи Лагут написала в соцсети X.
Comprehensive and fruitful discussions today among Azerbaidjani and French diplomats : Bertrand Buchwalter, President's diplomatic counsellor for continental Europe, and Brice Roquefeuil, MFA director for continental Europe, came to Baku to discuss 🇦🇿🇫🇷 relations and regional… pic.twitter.com/5IBcwtfoHT— Sophie Lagoutte 🇫🇷 (@Sophie_Lagoutte) November 4, 2025
По ее словам, встреча стала продолжением недавних переговоров между президентами Азербайджана и Франции.
Посол отметила, что в Баку прибыли дипломатический советник президента Франции по европейским делам Бертран Бухвальтер и директор департамента по делам Европы МИД Франции Брис Рокфей.
«Дипломатический советник президента Франции по европейским делам Бертран Бухвальтер и директор департамента по делам Европы Министерства иностранных дел Франции Брис Рокфей прибыли в Баку, чтобы обсудить азербайджано-французские отношения и региональные вопросы с помощником президента Азербайджанской Республики — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и специальным представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым», — написала Лагут.