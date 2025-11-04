USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном

19:53 1211

В Баку состоялись успешные переговоры между дипломатами Франции и Азербайджана.

Об этом посол Франции в Азербайджане Софи Лагут написала в соцсети X.

По ее словам, встреча стала продолжением недавних переговоров между президентами Азербайджана и Франции.

Посол отметила, что в Баку прибыли дипломатический советник президента Франции по европейским делам Бертран Бухвальтер и директор департамента по делам Европы МИД Франции Брис Рокфей.

«Дипломатический советник президента Франции по европейским делам Бертран Бухвальтер и директор департамента по делам Европы Министерства иностранных дел Франции Брис Рокфей прибыли в Баку, чтобы обсудить азербайджано-французские отношения и региональные вопросы с помощником президента Азербайджанской Республики — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и специальным представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым», — написала Лагут.

И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
21:07 883
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR все еще актуально
16:35 5893
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
20:52 1745
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты? все еще актуально
14:30 7218
Россия пошла на штурм
Россия пошла на штурм все еще актуально
17:00 12339
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше все еще актуально
15:16 6736
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
19:53 1212
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 2502
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 3157
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 3161
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 2723

