Германия усилит поддержку Украины

Правительство Германии намерено увеличить финансовую помощь Украине на €3 млрд в 2026 году, передает Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком Кабмине.

По сведениям источников Handelsblatt, министр финансов Ларс Клингбайль и глава Минобороны Борис Писториус предложат выделить дополнительные средства на поддержку Украины, когда парламент будет рассматривать законопроект о бюджете на 2026 год.

Эти деньги должны пойти на закупки артиллерии, беспилотников и бронетехники, а также на замену двух ЗРК Patriot. Источник Reuters в правительстве сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал выделение дополнительных средств на эти цели в предложенном объеме.

В предыдущей версии законопроекта о бюджете на 2026 год для Украины было выделено €8,5 млрд. Бундестаг должен окончательно утвердить документ на следующей неделе.

Германия является крупнейшим в Европе донором военной помощи Украине, отмечает Reuters. По данным агентства, с начала войны в 2022 году Берлин выделил Киеву около €40 млрд.

В 2025 году Германия планировала передать Киеву около €9 млрд в качестве помощи.