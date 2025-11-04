Путин подписал закон о круглогодичном призыве

Президент России Владимир Путин подписал законы, которые предусматривают изменения в порядке призыва граждан страны на военную службу. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первый закон, который подписал Путин, предусматривает призыв граждан на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Норма вступит в силу с 1 января 2026 года. После этого военкоматы в течение всего года смогут отправлять повестки призывникам, организовывать медицинское освидетельствование и проводить заседания призывной комиссии.

При этом отправлять к месту службы будут как и прежде два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Закон также предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре.

Второй закон, который подписал президент, позволяет привлекать резервистов к выполнению задач в мирное время. Его действие распространяется на граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве. Согласно документу, Минобороны РФ сможет направлять резервистов на дополнительные («специальные») сборы «для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения».

Госдума приняла этот закон 28 октября. Вскоре в Ярославской и Тюменской областях объявили о наборе в резерв Минобороны РФ.