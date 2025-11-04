USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Путин подписал закон о круглогодичном призыве

20:38 872

Президент России Владимир Путин подписал законы, которые предусматривают изменения в порядке призыва граждан страны на военную службу. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первый закон, который подписал Путин, предусматривает призыв граждан на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Норма вступит в силу с 1 января 2026 года. После этого военкоматы в течение всего года смогут отправлять повестки призывникам, организовывать медицинское освидетельствование и проводить заседания призывной комиссии.

При этом отправлять к месту службы будут как и прежде два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Закон также предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре.

Второй закон, который подписал президент, позволяет привлекать резервистов к выполнению задач в мирное время. Его действие распространяется на граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве. Согласно документу, Минобороны РФ сможет направлять резервистов на дополнительные («специальные») сборы «для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения».

Госдума приняла этот закон 28 октября. Вскоре в Ярославской и Тюменской областях объявили о наборе в резерв Минобороны РФ.

И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
21:07 884
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR все еще актуально
16:35 5894
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
20:52 1751
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты? все еще актуально
14:30 7219
Россия пошла на штурм
Россия пошла на штурм все еще актуально
17:00 12339
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше все еще актуально
15:16 6736
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
19:53 1214
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 2502
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 3159
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 3162
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 2723

ЭТО ВАЖНО

И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
21:07 884
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR все еще актуально
16:35 5894
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
20:52 1751
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты? все еще актуально
14:30 7219
Россия пошла на штурм
Россия пошла на штурм все еще актуально
17:00 12339
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше все еще актуально
15:16 6736
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
19:53 1214
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 2502
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 3159
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 3162
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 2723
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться