«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Кандидаты на вступление в Евросоюз

20:51 840

Новые страны могут вступить в Евросоюз к 2030 году, в их числе Албания, Молдова, Украина и Черногория.

Такое мнение выразила глава дипслужбы сообщества Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, представляя очередной ежегодный доклад Еврокомиссии (ЕК) о расширении.

«Мы считаем реалистичной целью для новых стран присоединение к ЕС к 2030 году», - заявила она, подчеркнув, что наилучшие перспективы, по мнению Еврокомиссии, ожидают четыре упомянутые страны.

По мнению Каллас, для Украины вступление в ЕС должно стать в том числе «важной гарантией безопасности».

В свою очередь, еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила на той же пресс-конференции, что Еврокомиссия поддерживает амбиции Черногории «закончить переговоры о приеме в ЕС к 2026 году, Албании - к 2027 году, Украины и Молдовы - к 2028 году», несмотря на то, что пока переговоры с Киевом и Кишиневом на практике еще не начинались. Кос подчеркнула, что «реформы в этих странах должны продолжаться».

Еврокомиссар также подтвердила, что Еврокомиссия рассматривает процесс расширения ЕС как один из элементов обеспечения военной безопасности Евросоюза, и призвала «завершить процесс объединения Европы» под руководством Брюсселя, что, по ее мнению, должно обеспечить в Европе «свободу, мир и процветание».

