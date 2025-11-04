Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае

В ходе ночной репетиции военного парада, приуроченного ко Дню Победы - 8 Ноября, стало известно, что Вооруженные силы Азербайджана получили китайские зенитные ракетные комплексы HQ-9BE дальнего радиуса действия. По меньшей мере два таких комплекса были замечены 4 ноября на подготовке парадных подразделений, что вызвало широкий резонанс в среде зарубежных военных аналитиков. На платформе X опубликованы видеокадры с репетиции с комментарием, что Азербайджан стал четвертой после Марокко, Пакистана и Египта страной, закупившей дальнобойные китайские системы HQ-9BE. Их появление в Баку стало предметом оживленного обсуждения в экспертных кругах, особенно на фоне растущего интереса к средствам противовоздушной обороны в регионе. Как отмечает бельгийское издание Army Recognition, специализирующееся на военной технике и безопасности, внешний вид азербайджанских комплексов свидетельствует о том, что как минимум одна батарея HQ-9BE полностью готова к эксплуатации. Предполагается, что эти системы либо заменят, либо дополнят ЗРК С-300ПМУ-2, расширив возможности страны по перехвату воздушных угроз на дальних дистанциях и укрепив эшелонированную систему ПВО.

NEW HQ-9BE OPERATOR REVEALED!



Leaked footage of Azerbaijan Military Parade preparation shows HQ-9BE TEL at the night time in Baku. After Morocco, Pakistan and Egypt, Azerbaijan became the fourth operator of the HQ-9BE. Maybe, this systems will replace or complement S-300PMU-2. pic.twitter.com/oosUuqMnlU — Ricardo JR (@Aqsunqar1992) November 4, 2025

ЗРК HQ-9BE — новейший экспортный вариант китайской системы ПВО HQ-9, предназначенный для перехвата широкого спектра воздушных целей - самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также ракет класса «воздух-земля». Система имеет рабочую дальность до 250 километров, потолок перехвата до 50 километров, а скорость ракеты превышает 4 Маха. Каждая установка может одновременно наводить на перехват восьми целей до 16 ракет. HQ-9BE оснащена системой полуактивного радиолокационного наведения и защищена от помех, что обеспечивает стабильную работу даже в сложной радиоэлектронной обстановке. ЗРК HQ-9BE был впервые представлен в феврале 2025 года на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби. Его производители — китайские компании Norinco и CATIC — позиционировали систему как конкурентоспособную альтернативу американским Patriot и российским С-400. При стоимости около 1,5 миллиарда долларов за один полк HQ-9BE значительно дешевле западных аналогов, при этом обеспечивая схожие показатели дальности и точности перехвата. А отсутствие политических ограничений при поставках делает систему особенно привлекательной для стран, стремящихся диверсифицировать свои источники вооружений. В армии Пакистана ЗРК HQ-9BE интегрированы в многоуровневую систему ПВО, обеспечивая прикрытие Исламабада и Равалпинди. Египет использует модификацию HQ-9B для защиты Суэцкого канала и побережья Красного моря, где система действует совместно с российскими комплексами «Тор-М2» и «Бук-М2», а также германской IRIS-T SLM. В Марокко четыре батареи FD-2000B были введены в эксплуатацию еще в 2020 году.