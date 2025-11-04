Европейские лидеры боятся разозлить Трампа

Европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, пропустят саммит ЕС с государствами Латинской Америки и Карибского бассейна отчасти из-за опасений «разозлить» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, всего пять европейских лидеров и три лидера стран Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили свое участие во встрече, которая пройдет в Санта-Марте (Колумбия) 9–10 ноября.

На саммите планируется обсудить такие вопросы, как укрепление торговых связей и борьба с организованной преступностью. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна также хотят использовать саммит для обсуждения последних действий Трампа в регионе.

Мерц не планирует присутствовать из-за «низкой активности других глав государств и правительств», пишет агентство. По этой же причине встречу пропустит фон дер Ляйен, вместо нее будет присутствовать глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Источники Bloomberg говорят, что низкая явка со стороны европейских лидеров отчасти обусловлена все более агрессивной позицией Трампа в регионе.