И снижение добычи газа в Азербайджане

Вслед за снижением добычи нефти Азербайджан в ближайшие годы столкнется также с постепенным сокращением добычи природного газа. Согласно данным, полученным haqqin.az из правительственных источников, в период с 2026 по 2028 год прогнозируется снижение объема газодобычи, и этот тренд, по мнению многих экспертов, может сохраниться также в 2029 году. В 2026 году в Азербайджане ожидается добыча 48,44 миллиарда кубометров газа, из которых 38 миллиардов составит товарный газ, то есть используемый для внутренних нужд и экспорта. Остальные объемы будут закачаны в пласты для поддержания нефтеотдачи на действующих месторождениях.

Для сравнения: по итогам 2025 года общий объем добычи газа может превысить 50 миллиардов кубометров, при этом почти 39 миллиардов кубометров придется на товарный газ. В 2024 году в Азербайджане было добыто 50,6 миллиарда кубометров газа, из которых 38,7 миллиарда кубометров составили товарные объемы. Из них 25 миллиардов кубометров было экспортировано, а оставшаяся часть пошла на нужды внутреннего потребления. Правительство прогнозирует, что в 2027–2028 годах снижение добычи будет еще более ощутимым: в 2027 году — до 47,9 миллиарда кубометров (из них 36,7 миллиарда кубометров товарного газа), а в 2028 году — до 45,67 миллиарда кубометров (из которых 34,5 миллиарда – товарный газ). Таким образом, пик добычи придется на 2024–2025 годы, после чего начнется естественный спад, вызванный истощением действующих месторождений. Правительство связывает надежды на перелом ситуации с началом полномасштабной эксплуатации месторождения «Апшерон», которое, по оценкам специалистов, способно добавить стране до 6 миллиардов кубометров газа в год. Об этом 4 ноября заявил в Милли Меджлисе министр экономики и председатель Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Микаил Джаббаров.

Однако многие эксперты считают, что ожидать реального эффекта от «Апшерона» следует не раньше 2030 года. К этому времени Азербайджан рассчитывает получить дополнительные 8 миллиардов кубометров газа в год за счет четырех ключевых каспийских проектов, таких как «Апшерон», Shah Deniz Compression, добыча глубоко залегающего газа на блоке «Азери–Чираг–Гюнешли» (так называемый NAG-газ) и вторая фаза освоения месторождения «Умид». В конце октября 2025 года на месторождении «Умид» началось бурение новой скважины, завершить которое планируется летом 2026 года. Этот этап позволит определить потенциал месторождения во второй фазе его освоения – первая, как известно, длится уже более десяти лет. Что же касается NAG-газа с блока «Азери–Чираг–Гюнешли», то его добыча должна стартовать в конце 2025 — начале 2026 года, а весь объем будет выкуплен компанией SOCAR. Запасы NAG оцениваются менее чем в 200 миллиардов кубометров газа. Наиболее крупным месторождением газа остается «Шах-Дениз» с запасами свыше одного триллиона кубометров. В 2025 году оно может дать 28 миллиардов кубометров газа и 4 миллиона тонн газового конденсата, что станет пиковым показателем. За 19 лет эксплуатации месторождение «Шах-Дениз» уже обеспечило добычу около 260 миллиардов кубометров газа. Несмотря на колоссальные ресурсы, техническая сложность извлечения «голубого топлива» постоянно возрастает, и проект Shah Deniz Compression направлен, скорее, на поддержание стабильных объемов добычи, нежели на их рост. Снижение добычи газа неминуемо отразится на экспортных возможностях Азербайджана и на выполнении международных контрактов перед покупателями в Грузии, Турции и Европейском союзе. Уточним в этой связи, что в начале 2030-х годов истекают два контракта на поставку газа в Турцию, однако их, скорее всего, продлят на среднесрочную перспективу.