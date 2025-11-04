Америка сняла санкции с «Белавиа»

Власти США исключили из санкционного списка белорусскую государственную авиакомпанию «Белавиа», объявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Речь идет о санкциях, которые Вашингтон ввел против Минска в декабре 2021 года.

Помимо «Белавиа», ограничения сняли с самолета Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ. Это бизнес-джет, на котором путешествуют высокопоставленные чиновники правительства Беларуси и члены семьи президента Александра Лукашенко, отмечает издание «Зеркало».

Минфин США также выдал временное разрешение на операции с тремя самолетами с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH. Они, говорится в документе, связаны с Александром Лукашенко или компанией «Славкалий».