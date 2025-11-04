USD 1.7000
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Америка сняла санкции с «Белавиа»

21:21 355

Власти США исключили из санкционного списка белорусскую государственную авиакомпанию «Белавиа», объявило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Речь идет о санкциях, которые Вашингтон ввел против Минска в декабре 2021 года.

Помимо «Белавиа», ограничения сняли с самолета Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ. Это бизнес-джет, на котором путешествуют высокопоставленные чиновники правительства Беларуси и члены семьи президента Александра Лукашенко, отмечает издание «Зеркало».

Минфин США также выдал временное разрешение на операции с тремя самолетами с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH. Они, говорится в документе, связаны с Александром Лукашенко или компанией «Славкалий».

И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
21:07 889
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR все еще актуально
16:35 5898
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
20:52 1764
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты? все еще актуально
14:30 7219
Россия пошла на штурм
Россия пошла на штурм все еще актуально
17:00 12345
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше все еще актуально
15:16 6738
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
19:53 1217
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 2504
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 3164
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 3164
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 2726

