Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»

Перед началом заседания Бакинского суда по тяжким преступлениям в зале стояла напряженная тишина. Через несколько секунд судья Лейла Аскерова-Мамедова объявила о продолжении слушаний по делу бывшего председателя управления Приморского бульвара и экс-руководителя Площади Государственного флага Ильгара Мустафаева. В зале находились журналисты, наблюдатели, родственники обвиняемых. На скамье подсудимых — сам Мустафаев, его бывший помощник Рашад Бадалов и директор общества с ограниченной ответственностью Girasol Фуад Бабаев. Атмосфера оставалась сдержанно напряженной, ведь речь шла о человеке, который долгие годы руководил одним из самых узнаваемых мест столицы.

Первым давал показания Рашад Бадалов. Он говорил спокойно, но с заметной растерянностью: «С 2015 года я работал экономистом в управлении Площади Государственного флага, затем — в коммунальном отделе Приморского бульвара. Ни в каких финансовых операциях я не участвовал. С 2017 года все зарплаты выплачивались только через банк. Позже я стал помощником Ильгара Мустафаева — занимался организацией встреч и передачей документов». Бадалов не скрывал недоумения тем, что оказался среди обвиняемых. По его словам, он никогда не видел, чтобы Мустафаев требовал или получал деньги неофициально. «По его поручению я даже проверял, есть ли среди работников «мертвые души», собирал удостоверения личности и сверял списки», — добавил он. После короткой паузы к трибуне вышел Фуад Бабаев, директор Girasol. Он рассказал, что сотрудничал с Управлением по вопросам благоустройства: укреплял флагшток, занимался озеленением и поставками цветов.

«Все расходы оформлялись по заявкам, подписанным заместителем Эльшаном Искендеровым и другими ответственными лицами. Никаких тайных схем не существовало», — подчеркнул он. Бабаев подробно объяснил, как после закрытия теннисного корта решил открыть фирму по продаже растений. «Когда я сообщил об этом Мустафаеву, он сказал: «Делай, как все — участвуй в тендере». Так я и поступил. Мы продавали цветы не только Управлению бульвара, но и другим заказчикам. Основную часть я закупал в Турции — на каждую партию есть сертификаты происхождения и декларации. Часть выращивал сам в Зиря», - заявил он.