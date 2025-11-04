Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»

Перед началом заседания Бакинского суда по тяжким преступлениям в зале стояла напряженная тишина. Через несколько секунд судья Лейла Аскерова-Мамедова объявила о продолжении слушаний по делу бывшего председателя управления Приморского бульвара и экс-руководителя Площади Государственного флага Ильгара Мустафаева.
В зале находились журналисты, наблюдатели, родственники обвиняемых. На скамье подсудимых — сам Мустафаев, его бывший помощник Рашад Бадалов и директор общества с ограниченной ответственностью Girasol Фуад Бабаев. Атмосфера оставалась сдержанно напряженной, ведь речь шла о человеке, который долгие годы руководил одним из самых узнаваемых мест столицы.
Первым давал показания Рашад Бадалов. Он говорил спокойно, но с заметной растерянностью:
«С 2015 года я работал экономистом в управлении Площади Государственного флага, затем — в коммунальном отделе Приморского бульвара. Ни в каких финансовых операциях я не участвовал. С 2017 года все зарплаты выплачивались только через банк. Позже я стал помощником Ильгара Мустафаева — занимался организацией встреч и передачей документов».
Бадалов не скрывал недоумения тем, что оказался среди обвиняемых. По его словам, он никогда не видел, чтобы Мустафаев требовал или получал деньги неофициально.
«По его поручению я даже проверял, есть ли среди работников «мертвые души», собирал удостоверения личности и сверял списки», — добавил он.
После короткой паузы к трибуне вышел Фуад Бабаев, директор Girasol. Он рассказал, что сотрудничал с Управлением по вопросам благоустройства: укреплял флагшток, занимался озеленением и поставками цветов.
«Все расходы оформлялись по заявкам, подписанным заместителем Эльшаном Искендеровым и другими ответственными лицами. Никаких тайных схем не существовало», — подчеркнул он.
Бабаев подробно объяснил, как после закрытия теннисного корта решил открыть фирму по продаже растений.
«Когда я сообщил об этом Мустафаеву, он сказал: «Делай, как все — участвуй в тендере». Так я и поступил. Мы продавали цветы не только Управлению бульвара, но и другим заказчикам. Основную часть я закупал в Турции — на каждую партию есть сертификаты происхождения и декларации. Часть выращивал сам в Зиря», - заявил он.
По словам Бабаева, в Girasol, в зависимости от сезона, работало от девяти до одиннадцати сотрудников. Внебюджетные средства, поступавшие от Управления, он передавал через кассу на основании официальных заявок — каждая из них имела подписи руководителя, заведующего отделом и заместителя.
Судья Аскерова-Мамедова внимательно слушала показания, иногда делала пометки. Лицо Ильгара Мустафаева оставалось бесстрастным, он лишь изредка обменивался взглядами с адвокатом.
Когда выступления обвиняемых завершились, судья объявила заседание закрытым, сообщив, что следующее заседание состоится 8 декабря.
Люди медленно покидали зал, переговариваясь вполголоса. Главный вопрос — воровал ли Ильгар Мустафаев или стал жертвой своих покровителей, где подозрения порой подменяют доказательства, — оставался без ответа. Решение предстоит вынести суду.