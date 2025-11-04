USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров
Новость дня
«Дело Мехтиева»: арестован экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров

Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»

еще один вопрос
Инара Рафикгызы, судебный репортер
21:22 822

Перед началом заседания Бакинского суда по тяжким преступлениям в зале стояла напряженная тишина. Через несколько секунд судья Лейла Аскерова-Мамедова объявила о продолжении слушаний по делу бывшего председателя управления Приморского бульвара и экс-руководителя Площади Государственного флага Ильгара Мустафаева.

В зале находились журналисты, наблюдатели, родственники обвиняемых. На скамье подсудимых — сам Мустафаев, его бывший помощник Рашад Бадалов и директор общества с ограниченной ответственностью Girasol Фуад Бабаев. Атмосфера оставалась сдержанно напряженной, ведь речь шла о человеке, который долгие годы руководил одним из самых узнаваемых мест столицы.

Продолжается судебное дело Ильгара Мустафаева

Первым давал показания Рашад Бадалов. Он говорил спокойно, но с заметной растерянностью:

«С 2015 года я работал экономистом в управлении Площади Государственного флага, затем — в коммунальном отделе Приморского бульвара. Ни в каких финансовых операциях я не участвовал. С 2017 года все зарплаты выплачивались только через банк. Позже я стал помощником Ильгара Мустафаева — занимался организацией встреч и передачей документов».

Бадалов не скрывал недоумения тем, что оказался среди обвиняемых. По его словам, он никогда не видел, чтобы Мустафаев требовал или получал деньги неофициально.

«По его поручению я даже проверял, есть ли среди работников «мертвые души», собирал удостоверения личности и сверял списки», — добавил он.

После короткой паузы к трибуне вышел Фуад Бабаев, директор Girasol. Он рассказал, что сотрудничал с Управлением по вопросам благоустройства: укреплял флагшток, занимался озеленением и поставками цветов.

А Фуад Бабаев всего лишь укреплял флагшток... и занимался озеленением

«Все расходы оформлялись по заявкам, подписанным заместителем Эльшаном Искендеровым и другими ответственными лицами. Никаких тайных схем не существовало», — подчеркнул он.

Бабаев подробно объяснил, как после закрытия теннисного корта решил открыть фирму по продаже растений.

«Когда я сообщил об этом Мустафаеву, он сказал: «Делай, как все — участвуй в тендере». Так я и поступил. Мы продавали цветы не только Управлению бульвара, но и другим заказчикам. Основную часть я закупал в Турции — на каждую партию есть сертификаты происхождения и декларации. Часть выращивал сам в Зиря», - заявил он.

Какие тайные схемы существовали на бульваре?

По словам Бабаева, в Girasol, в зависимости от сезона, работало от девяти до одиннадцати сотрудников. Внебюджетные средства, поступавшие от Управления, он передавал через кассу на основании официальных заявок — каждая из них имела подписи руководителя, заведующего отделом и заместителя.

Судья Аскерова-Мамедова внимательно слушала показания, иногда делала пометки. Лицо Ильгара Мустафаева оставалось бесстрастным, он лишь изредка обменивался взглядами с адвокатом.

Когда выступления обвиняемых завершились, судья объявила заседание закрытым, сообщив, что следующее заседание состоится 8 декабря.

Люди медленно покидали зал, переговариваясь вполголоса. Главный вопрос — воровал ли Ильгар Мустафаев или стал жертвой своих покровителей, где подозрения порой подменяют доказательства, — оставался без ответа. Решение предстоит вынести суду.

Читайте по теме

Азербайджанский парадокс: границы закрыты, а туризм растет и отели заполняются наша трибуна
1 ноября 2025, 04:49 6057
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет; все еще актуально
31 октября 2025, 11:06 5730
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 9697
И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
21:07 892
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR все еще актуально
16:35 5899
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
20:52 1767
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты? все еще актуально
14:30 7220
Россия пошла на штурм
Россия пошла на штурм все еще актуально
17:00 12345
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше все еще актуально
15:16 6739
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
19:53 1218
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 2505
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 3166
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 3165
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 2726

ЭТО ВАЖНО

И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
21:07 892
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR все еще актуально
16:35 5899
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
20:52 1767
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты? все еще актуально
14:30 7220
Россия пошла на штурм
Россия пошла на штурм все еще актуально
17:00 12345
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше все еще актуально
15:16 6739
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
19:53 1218
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады
Азербайджан обыграл Иран и Ливию в первый день Исламиады обновлено
18:45 2505
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
Гурбан Гурбанов: «Мы будем кайфовать от матча с «Челси». «Карабах» в выигрыше, даже если проиграет»
17:57 3166
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
В Армению через Азербайджан пошла пшеница
17:50 3165
Талышханову дали шесть лет
Талышханову дали шесть лет
17:30 2726
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться