USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Киберполиция поймала перепродавцов билетов на матч «Карабах» – «Челси»

видео
4 ноября 2025, 21:52 1405

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело операцию по выявлению группы лиц, незаконно выставивших на продажу билеты на футбольный матч «Карабах» – «Челси», который пройдет 5 ноября на стадионе имени Тофига Бахрамова в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники киберполиции задержали Эмиля Дадашова, Джавида Дадашова, Рашада Гасанова, Мурада Миркишиева и Вюсала Залова. По данным следствия, они заранее приобрели билеты онлайн и в официальных точках продаж, а затем пытались реализовать их по завышенной цене в соцсетях и на черном рынке.

Расследование показало, что действия задержанных были направлены на незаконное извлечение прибыли, воспользовавшись ограниченным количеством билетов и высоким интересом болельщиков к игре. В отношении них применены предусмотренные законом меры, операции продолжаются.

В МВД призвали граждан приобретать билеты только через официальные каналы. «Покупая билеты на неофициальных страницах и у нелегальных продавцов, вы рискуете стать жертвой мошенничества», — подчеркнули в ведомстве.

В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 3941
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 351
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 3937
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 14703
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7067
И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
4 ноября 2025, 21:07 2546
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR все еще актуально
4 ноября 2025, 16:35 7282
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 4408
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты? все еще актуально
4 ноября 2025, 14:30 8108
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше все еще актуально
4 ноября 2025, 15:16 7139
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
4 ноября 2025, 19:53 1841

ЭТО ВАЖНО

В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 3941
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 351
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 3937
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 14703
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7067
И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
4 ноября 2025, 21:07 2546
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR все еще актуально
4 ноября 2025, 16:35 7282
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 4408
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты? все еще актуально
4 ноября 2025, 14:30 8108
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше все еще актуально
4 ноября 2025, 15:16 7139
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
4 ноября 2025, 19:53 1841
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться