Киберполиция поймала перепродавцов билетов на матч «Карабах» – «Челси»

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело операцию по выявлению группы лиц, незаконно выставивших на продажу билеты на футбольный матч « Карабах » – «Челси», который пройдет 5 ноября на стадионе имени Тофига Бахрамова в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники киберполиции задержали Эмиля Дадашова, Джавида Дадашова, Рашада Гасанова, Мурада Миркишиева и Вюсала Залова. По данным следствия, они заранее приобрели билеты онлайн и в официальных точках продаж, а затем пытались реализовать их по завышенной цене в соцсетях и на черном рынке.

Расследование показало, что действия задержанных были направлены на незаконное извлечение прибыли, воспользовавшись ограниченным количеством билетов и высоким интересом болельщиков к игре. В отношении них применены предусмотренные законом меры, операции продолжаются.

В МВД призвали граждан приобретать билеты только через официальные каналы. «Покупая билеты на неофициальных страницах и у нелегальных продавцов, вы рискуете стать жертвой мошенничества», — подчеркнули в ведомстве.