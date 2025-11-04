USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Россия закрыла доступ США к картам войны в Украине

4 ноября 2025, 22:09

Сейчас Россия не передает карты с обозначением актуальной линии фронта в Украине Соединенным Штатам, хотя раньше делала это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», — сказал он.

В конце октября спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посетил Соединенные Штаты. Он сообщил, что Москва, в частности, доносит до американской стороны информацию о реальном положении дел в российской экономике и о ситуации в Украине, а также позицию России по мирному диалогу.

США получали карты с данными о ситуации в районах боевых действий не только от России, но и от Украины. В частности, их привозила президенту США Дональду Трампу украинская делегация в Вашингтон.

