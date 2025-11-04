Умер телеведущий Юрий Николаев

Советский и российский телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет, сообщил артист балета Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале.

«Юрий Николаев ушел на небеса. Совсем недавно мы в эфире «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стало. Как горько! Давайте вместе вспомним. Светлая память», — написал Цискаридзе.

По информации российских СМИ, ведущему стало плохо дома утром 4 ноября, его доставили в больницу, где он и скончался.

Юрий Николаев в разное время работал ведущим развлекательных программ на российских федеральных каналах. Он известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».