USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Умер телеведущий Юрий Николаев

4 ноября 2025, 22:14 2493

Советский и российский телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет, сообщил артист балета Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале.

«Юрий Николаев ушел на небеса. Совсем недавно мы в эфире «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стало. Как горько! Давайте вместе вспомним. Светлая память», — написал Цискаридзе.

По информации российских СМИ, ведущему стало плохо дома утром 4 ноября, его доставили в больницу, где он и скончался.

Юрий Николаев в разное время работал ведущим развлекательных программ на российских федеральных каналах. Он известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 3944
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 351
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 3937
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 14704
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7068
И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
4 ноября 2025, 21:07 2548
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR все еще актуально
4 ноября 2025, 16:35 7284
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 4409
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты? все еще актуально
4 ноября 2025, 14:30 8109
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше все еще актуально
4 ноября 2025, 15:16 7141
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
4 ноября 2025, 19:53 1844

