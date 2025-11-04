Шатдаун в Америке продолжается

Сенат Конгресса США в 14-й раз за последние несколько недель отклонил предложенный Республиканской партией законопроект об обеспечении финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.

В ходе процедурного голосования ранее одобренный Палатой представителей документ поддержали 54 члена верхней палаты Конгресса, против высказались 44 сенатора. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов. В случае, если законопроект не будет одобрен Конгрессом и подписан президентом США Дональдом Трампом к 21:23 по местному времени (06:23 5 ноября по Баку), нынешняя приостановка работы американского правительства станет самой продолжительной в истории страны.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь 1 октября (08:00 по Баку) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренности. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности".

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).