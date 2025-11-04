Зеленский требует от ЕС полного членства без «пробного периода»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласен только на полноценное членство в Евросоюзе, а не на промежуточный или ограниченный статус. Его слова приводит ТСН.

«Если мы говорим о членстве в ЕС, то оно должно быть полностью исполнено. Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС», — сказал Зеленский.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила Financial Times, что новым государствам — членам Евросоюза может быть назначен «испытательный срок» в несколько лет, а в случае отступления от демократических принципов их могут исключать из объединения.

Ранее в Еврокомиссии отметили, что Украина выполнила условия, необходимые для открытия кластеров: первого (основы), шестого (внешние отношения) и второго (внутренний рынок).

В ЕК заявили, что готовы поддержать "амбициозную цель" украинского Кабмина завершить переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2028 года. Однако там считают, что для этого необходимо ускорить темпы реформ, в частности верховенства права.