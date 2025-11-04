USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Кремль о «контактах» с Венесуэлой

4 ноября 2025, 22:53 762

Россия ведет «постоянные рабочие контакты» с Венесуэлой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о просьбе Каракаса помощи у Москвы на фоне давления со стороны США.

«У нас контакты с Венесуэлой постоянные, рабочие, но здесь детализации никакой не будет», - сказал Песков, отвечая на вопрос Интерфакса, просила ли Венесуэла Россию о помощи на фоне давления со стороны США.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что венесуэльский президент Николас Мадуро направил главе российского государства Владимиру Путину обращение с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов.

В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 3950
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 351
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 3940
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 14708
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7070
И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
4 ноября 2025, 21:07 2550
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR все еще актуально
4 ноября 2025, 16:35 7287
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 4412
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты? все еще актуально
4 ноября 2025, 14:30 8110
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше все еще актуально
4 ноября 2025, 15:16 7141
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
4 ноября 2025, 19:53 1847

