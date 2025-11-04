Кремль о «контактах» с Венесуэлой

Россия ведет «постоянные рабочие контакты» с Венесуэлой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о просьбе Каракаса помощи у Москвы на фоне давления со стороны США.

«У нас контакты с Венесуэлой постоянные, рабочие, но здесь детализации никакой не будет», - сказал Песков, отвечая на вопрос Интерфакса, просила ли Венесуэла Россию о помощи на фоне давления со стороны США.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что венесуэльский президент Николас Мадуро направил главе российского государства Владимиру Путину обращение с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов.