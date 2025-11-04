США ввели санкции против Северной Кореи

США ввели новые санкции против Северной Кореи, направленные против китайских и северокорейских физических и юридических лиц.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Министерства финансов США. Вторичные санкции включают восемь человек из Северной Кореи, Китая и России.

В список также попали Korea Mangyongdae Computer Technology Corp и северокорейский Ryujong Credit Bank. С помощью вторичных санкций США наказывают третьи стороны за проведение запрещенных транзакций со странами или организациями, уже находящимися под санкциями.