USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана

4 ноября 2025, 23:30 352

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял находящегося с визитом в этой стране министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Об этом сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Согласно информации, стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между странами, подчеркнули важность сохранения политического диалога на высоком уровне и углубления сотрудничества в различных областях.

Обсуждения охватили вопросы расширения торгово-экономических связей, продвижения сотрудничества в сфере инвестиций и энергетики, а также расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран.

Обе стороны подчеркнули значимость соглашения о создании Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Алжира.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам регионального и международного значения, включая сотрудничество в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 3955
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 353
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 3946
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 14712
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7070
И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
4 ноября 2025, 21:07 2551
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR все еще актуально
4 ноября 2025, 16:35 7289
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 4415
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты? все еще актуально
4 ноября 2025, 14:30 8110
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше все еще актуально
4 ноября 2025, 15:16 7141
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
4 ноября 2025, 19:53 1847

ЭТО ВАЖНО

В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 3955
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 353
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 3946
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 14712
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7070
И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
4 ноября 2025, 21:07 2551
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR
Микаил Джаббаров о беспределе, который царил в SOCAR все еще актуально
4 ноября 2025, 16:35 7289
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 4415
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты?
Сколько азербайджанцы будут платить налогов с зарплаты? все еще актуально
4 ноября 2025, 14:30 8110
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше
Доходов от нефти и газа все меньше и меньше все еще актуально
4 ноября 2025, 15:16 7141
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
Советник Макрона обсудил в Баку отношения с Азербайджаном
4 ноября 2025, 19:53 1847
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться