Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана

Об этом сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял находящегося с визитом в этой стране министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Согласно информации, стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между странами, подчеркнули важность сохранения политического диалога на высоком уровне и углубления сотрудничества в различных областях.

Обсуждения охватили вопросы расширения торгово-экономических связей, продвижения сотрудничества в сфере инвестиций и энергетики, а также расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран.

Обе стороны подчеркнули значимость соглашения о создании Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Алжира.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам регионального и международного значения, включая сотрудничество в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.