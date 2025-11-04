Ирак отменил поставки нефти «Лукойла» из-за санкций США

Иракская государственная нефтяная компания Somo отменила запланированную на ноябрь отгрузку трех партий сырой нефти, добытой структурами «Лукойла» на месторождении Западная Курна-2 на юге Ирака. Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника на рынке, отгрузки должны были состояться 11, 18 и 26 ноября.

По словам источников, решение Somo продиктовано опасениями, связанными с тем, что в октябре «Лукойл» был внесен в санкционные списки США и Великобритании.

21 октября Министерство финансов США заявило, что структуры, работающие с двумя крупнейшими российскими нефтедобывающими компаниями России - «Роснефтью» и «Лукойлом», должны прекратить любые сделки с ними до 21 ноября. Вскоре после этого «Лукойл» заявил, что собирается продать LUKOIL International GmbH, через которую российский нефтяной гигант управляет своими зарубежными активами. В качестве покупателя выступает швейцарский сырьевой трейдер Gunvor Group — компания, основанная российским олигархом Геннадием Тимченко и его партнером из Швеции Турбьёрном Тёрнквистом.