США рассматривают три варианта силовых операций в Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три возможных сценария проведения военной операции против Венесуэлы с целью отстранения от власти лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, первый вариант предусматривает нанесение воздушных ударов по военным объектам Венесуэлы с тем, чтобы ослабить поддержку Мадуро со стороны военных. Сторонники такого шага считают, что это может заставить венесуэльского лидера покинуть страну, однако критики указывают, что удары могут возыметь обратный эффект и консолидировать поддержку вокруг Мадуро.

Второй вариант предусматривает отправку элитного спецподразделения "морских котиков" для захвата или убийства президента Венесуэлы. Согласно третьему плану, Вашингтон может отправить в Венесуэлу силовиков, занимающихся борьбой с терроризмом, с тем, чтобы те захватили аэропорты, нефтяные месторождения и некоторые объекты инфраструктуры.

По сведениям издания, некоторые высокопоставленные должностные лица американской администрации, в том числе госсекретарь США Марко Рубио и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, настаивают на силовом решении вопроса с Венесуэлой. Вместе с тем американский лидер пока не хочет давать своего согласия на операции, которые "могут поставить под угрозу американских военнослужащих или обернуться постыдным провалом".

Отмечается, что в Белом доме Трампа не будут вынуждать принимать решение до того, как в Карибское море не прибудет авианосец "Джеральд Форд", ожидается, что это произойдет в середине ноября. В регион, указывает издание, уже стянуто порядка 10 тыс. американских военных, одна половина из них находится на кораблях ВМС США, вторая размещена на американских базах в Пуэрто-Рико.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы.