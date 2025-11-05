Путин: Корабль НАТО следил за испытанием «Буревестника»

Президент России Владимир Путин заявил, что во время испытаний российской ракеты «Буревестник» 21 октября в районе пусков находился разведывательный корабль НАТО.
Об этом он сообщил на церемонии награждения разработчиков ракетных систем «Буревестник» и торпед «Посейдон».
По словам Путина, новая ракета продемонстрировала рекордную дальность полета и высокую точность поражения цели.
«Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — сказал глава государства.