Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR

Эльмир Алиев, отдел спорта
00:46

Азербайджанский рефери ФИФА Алияр Агаев отработал на шестом в своей карьере матче основной стадии Лиги чемпионов.

В Праге Агаев судил матч 4-го тура между местной «Славией» и лондонским «Арсеналом». Помогали Алияру лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а также четвертый рефери Эльчин Масиев. На VAR работали Роб Диперинк и Жерон Маншот из Нидерландов.

«Арсенал» выиграл со счетом 3:0. Азербайджанский арбитр предъявил за матч семь желтых карточек: три - футболистам «Славии», четыре - игрокам «Арсенала».

На 32-й минуте VAR помог Агаеву с эпизодом в штрафной площади, когда мяч попал в руку футболисту «Славии». Алияр на точку не указал, но голландские видеоассистенты пригласили его к монитору. И азербайджанский судья, приблизившись к экрану, почти мгновенно изменил свое решение. Пенальти! 11-метровый реализовал Букайо Сака.

А на 88-й минуте уже при счете 3:0 наш судья назначил пенальти в ворота «Арсенала», но после вмешательства VAR и просмотра повтора отменил свое решение.

Напомним, в этом сезоне Алияр Агаев уже судил один матч основного турнира Лиги чемпионов. 18 сентября в Копенгагене встречались местный одноименный клуб и леверкузенский «Байер» (2:2).

Также в послужном списке азербайджанского арбитра встречи ЛЧ «Копенгаген» - «Боруссия (сезон 2022/23, счет - 1:1), «Црвена Звезда» - «Манчестер Сити» (сезон 2023/24, счет - 2:3), «Штурм» - «Брюгге» (сезон 2024/25, счет - 0:1) и «Болонья» - «Монако» (сезон 2024/25, счет - 0:1).

