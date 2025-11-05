Россия теряет нефтяные доходы

Морской экспорт российской сырой нефти упал до минимального уровня с января 2024 года. Как сообщает Bloomberg, это связано с новыми санкциями США, из-за которых ключевые покупатели воздерживаются от закупок нефти из России.

По четырехнедельному среднему показателю на 2 ноября объем отгрузок из российских портов составил 3,58 млн баррелей в сутки — на 190 тыс. меньше, чем неделей ранее.

Падение поставок ударило по нефтяным доходам Москвы, которые снизились до минимума с августа. Санкции США запретили операции с двумя крупнейшими экспортерами — «Роснефтью» и «Лукойлом». НПЗ в Китае, Индии и Турции взяли паузу в закупках подсанкционных грузов.

В то же время объем российской нефти, находящейся в море, достиг 380 млн баррелей — это на 27 млн, или на 8% больше, чем в сентябре.