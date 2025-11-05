Трамп заявил о приостановке программы продовольственной помощи в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что средства по программе продовольственной помощи малоимущим (SNAP) будут выделены только после завершения шатдауна — частичной приостановки работы правительства из-за отсутствия финансирования. Об этом он сообщил в Truth Social.

По словам Трампа, финансирование возобновится лишь после того, как демократы в Сенате поддержат законопроект о финансировании работы правительства.

Ранее The Washington Post со ссылкой на Министерство сельского хозяйства США сообщала, что администрация выделит половину средств для оказания продовольственной помощи в ноябре. Это решение было принято после предписания суда штата Род-Айленд, обязавшего Белый дом обеспечить выплаты примерно 42 млн американцев.

Трамп ранее заявлял, что Белый дом не имеет законных полномочий выделять деньги при действующем шатдауне, но готов исполнить судебное решение, если оно поступит.