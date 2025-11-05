Арабская нефтянка пришла в Азербайджан

Подписанное 4 ноября на Международной нефтяной выставке и конференции ADIPEC 2025 в Абу-Даби соглашение может стать новым этапом энергетического сближения Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. Компания Dragon Oil, являющаяся дочерней структурой дубайской Emirates National Oil Company (ENOC), подписала с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и ее торговым подразделением SOCAR Trading Меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие международного партнерства. Как стало известно haqqin.az, стороны намерены расширить сотрудничество в области разведки, добычи, разработки углеводородов и их маркетинга, а также изучить перспективы совместных проектов в Каспийском и других энергетических регионах. Совпадение даты подписания меморандума с утверждением президентом Ильхамом Алиевым Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ подчеркивает системный характер двустороннего сближения. Энергетика выступает ключевым элементом этой архитектуры — она задает импульс для дальнейшего укрепления экономических и политических связей между двумя государствами.

Компания Dragon Oil, работающая на туркменских каспийских месторождениях с 1999 года и являющаяся крупнейшим поставщиком туркменской нефти в нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, транспортирует по нему не менее полутора миллионов тонн нефти в год. Подписав меморандум с SOCAR, она фактически обозначила намерение перейти от сугубо транспортного участия к полноценному партнерству в производственно-разведочных и инвестиционных форматах. Председатель совета директоров ENOC Group и Dragon Oil Саид Мохаммед Аль-Тайер подчеркнул, что документ открывает новые горизонты экономического взаимодействия, обеспечивая устойчивое развитие и благополучие народов двух стран. Он отметил, что отношения между ОАЭ и Азербайджаном становятся примером синергии в сфере нефти, газа и возобновляемой энергетики. По его словам, компания Dragon Oil рассматривает Каспий как стратегически важный регион глобальной энергетики, обладающий высоким потенциалом производства, экспорта и инфраструктуры, и намерена способствовать укреплению энергетической устойчивости и диверсификации экономики обеих сторон. Временно исполняющий обязанности председателя правления Dragon Oil Абдулкарим Ахмед Аль Маазми подчеркнул, что SOCAR — один из ведущих игроков энергетического рынка региона, сотрудничество с которым имеет стратегическое значение. По его словам, партнерство с SOCAR позволит Dragon Oil укрепить свое региональное присутствие и обеспечить устойчивый рост компании.

За 25 лет работы в Туркменистане компания Dragon Oil инвестировала в страну около 11 миллиардов долларов и планирует к 2030 году довести уровень добычи до 200 тысяч баррелей нефти в сутки. Компания разрабатывает месторождения Джейтун и Джигалыбек в туркменском секторе Каспия. В этой связи подписание меморандума с SOCAR может стать основой для увеличения транзита нефти с Челекенского полуострова через нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан и для совместного освоения приграничных каспийских участков. Возможность включения Казахстана в будущие совместные проекты делает соглашение не просто двусторонним, а региональным по своей сути. Сотрудничество Азербайджана и ОАЭ имеет длительную и динамичную историю. С 2006 года, когда президент Ильхам Алиев впервые посетил Эмираты, отношения между двумя странами развиваются в русле стратегического партнерства. В январе 2024 года визит в Баку президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна стал первым официальным визитом на высшем уровне, а визит президента Алиева в Абу-Даби летом того же года завершился подписанием Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое стало юридической базой нового этапа взаимодействия. Это соглашение открыло путь к инвестициям в широком спектре сфер — от торговли и промышленности до возобновляемой энергетики, финансов, логистики и туризма. В 1995–2024 годах объем прямых инвестиций из ОАЭ в Азербайджан составил около 3,5 миллиарда долларов, тогда как азербайджанские инвестиции в Эмираты достигли 1,1 миллиарда долларов. В декабре 2023 года между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Инвестиционной холдинговой компанией Абу-Даби был создан совместный фонд объемом в 1 миллиард долларов.