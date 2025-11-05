Митинг против правительства, митинг против банд

Нови-Сад (Сербия). Десятки тысяч людей почтили память жертв катастрофы на железнодорожной станции, произошедшей год назад. Демонстрация стала массовым проявлением недовольства правительством
Рио-де-Жанейро (Бразилия). Тысячи людей вышли на акцию протеста после кровавой полицейской операции против банд наркоторговцев, в ходе которой погиб по меньшей мере 121 человек. Надпись на плакате: «Детям нужно играть, фавела просит мира»
Палестина. Повседневная жизнь в Газе
Запорожье (Украина). Женщина держит ребенка на месте российского удара по жилому району
Тавила (Судан). Семья в лагере для перемещенных лиц, бежавших из Эль-Фашира, где продолжаются массовые убийства
Мерида (Мексика). День мертвых
Блэк-Ривер (Ямайка). После урагана «Мелисса»