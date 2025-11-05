USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Митинг против правительства, митинг против банд

объектив haqqin.az
Отдел информации
01:13 766

Нови-Сад (Сербия). Десятки тысяч людей почтили память жертв катастрофы на железнодорожной станции, произошедшей год назад. Демонстрация стала массовым проявлением недовольства правительством

Рио-де-Жанейро (Бразилия). Тысячи людей вышли на акцию протеста после кровавой полицейской операции против банд наркоторговцев, в ходе которой погиб по меньшей мере 121 человек. Надпись на плакате: «Детям нужно играть, фавела просит мира»

Палестина. Повседневная жизнь в Газе

Запорожье (Украина). Женщина держит ребенка на месте российского удара по жилому району

Тавила (Судан). Семья в лагере для перемещенных лиц, бежавших из Эль-Фашира, где продолжаются массовые убийства

Мерида (Мексика). День мертвых

Блэк-Ривер (Ямайка). После урагана «Мелисса»

Поцелуй важнее марафона
Поцелуй важнее марафона
02:01 397
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
01:30 547
Митинг против правительства, митинг против банд
Митинг против правительства, митинг против банд
01:13 767
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)?
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)?
4 ноября 2025, 22:11 2023
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
4 ноября 2025, 20:52 5319
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
00:46 1137
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
4 ноября 2025, 23:45 4890
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 576
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
4 ноября 2025, 21:22 4898
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
4 ноября 2025, 23:19 15805
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
4 ноября 2025, 21:35 7474

