USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Белый дом о предстоящем визите аш-Шараа

01:27 230

Белый дом подтвердил предстоящую 10 ноября встречу американского лидера Дональда Трампа с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я могу подтвердить, что эта встреча состоится в понедельник здесь, в Белом доме", - заявила Ливитт, отвечая на соответствующий вопрос. Согласно изложенной ей версии, предстоящая встреча является элементом дипломатических усилий Трампа, направленных на "достижение мира".

1 ноября портал Axios сообщил со ссылкой на посла США в Турции и спецпредставителя по Сирии Тома Барака, что Трамп 10 ноября примет аш-Шараа в Белом доме. Как следовало из публикации, аш-Шараа во время посещения Вашингтона, как ожидается, подпишет документы о вступлении Сирии в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде. Глава Белого дома объявил, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились против Дамаска. 1 июля он подписал указ об отмене режима односторонних рестрикций в отношении Сирии.

Поцелуй важнее марафона
Поцелуй важнее марафона объектив haqqin.az
02:01 397
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
Создать конкурента, чтобы ему проиграть наш комментарий
01:30 547
Митинг против правительства, митинг против банд
Митинг против правительства, митинг против банд объектив haqqin.az
01:13 768
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)?
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)? наш обзор
4 ноября 2025, 22:11 2024
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 5319
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
00:46 1137
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 4890
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 576
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 4898
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 15806
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7474

ЭТО ВАЖНО

Поцелуй важнее марафона
Поцелуй важнее марафона объектив haqqin.az
02:01 397
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
Создать конкурента, чтобы ему проиграть наш комментарий
01:30 547
Митинг против правительства, митинг против банд
Митинг против правительства, митинг против банд объектив haqqin.az
01:13 768
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)?
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)? наш обзор
4 ноября 2025, 22:11 2024
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 5319
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
00:46 1137
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 4890
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 576
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 4898
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 15806
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7474
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться