Иран усилил поддержку вооруженных группировок в Ираке

Иран наращивает вооружение и подготовку союзных группировок в Ираке на фоне растущей угрозы прямого столкновения с Израилем. Как сообщают Walla и Iran International со ссылкой на источники в Ираке, Тегеран усилил поддержку этих формирований, уделяя особое внимание поставкам современного оружия и обучению боевиков.

По данным источников, подготовка ведется под контролем спецподразделения КСИР «Аль-Кудс». Бойцов обучают методам ведения боевых действий против Израиля в случае эскалации конфликта. Эти силы действуют независимо от иракских властей и выполняют приказы Тегерана.

Израильская разведка рассматривает эти структуры как потенциальную угрозу. СМИ сообщают, что Иран создает инфраструктуру в Ираке, способную наносить удары по Израилю при получении соответствующего приказа.