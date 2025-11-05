Создать конкурента, чтобы ему проиграть

В период бурного роста китайской промышленности американский бизнес с большим удовольствием и прибылью выводил свои производства в страну с, казалось, бесконечной и чрезвычайно дешевой рабочей силой. Кто же упустит такую возможность радикально сократить издержки? Если в 90-е американские инвестиции выросли от миллиарда до десяти миллиардов в год, то в первое десятилетие после вступления Китая в ВТО они скакнули до двадцати миллиардов. К 2012–2016 годам накопленные инвестиции США в Китай превысили 250 миллиардов долларов. В 2021 году иностранные, включая американские, инвестиции в Китай достигли исторического максимума в 344 миллиарда долларов.

В результате в короткие сроки была построена та самая глобальная фабрика, где сейчас производится треть товарной продукции, выпускаемой в мире, и значительная ее часть шла и продолжает идти на американский рынок. В результате и образовался тот дефицит в торговле США с Китаем, который в 2018 году достиг пика в 419 миллиардов долларов, при первом президентстве Трампа, кстати.

Пандемия COVID-19, оборвавшая логистические цепочки, убедительно продемонстрировала, насколько небезопасно тотально зависеть от одной страны-монополиста. Да и в самой Поднебесной обозначились ранее невиданные проблемы. Например, еще недавно дешевая рабочая сила очень выросла в цене. Инвесторы сделали выводы: в 2024 году чистые прямые иностранные инвестиции в Китай составили всего 4,5 миллиарда – минимум с 1991 года. Отток инвестиций составил рекордные 168 миллиардов. Американцы стали переносить производства в Индию, Мексику, Вьетнам.

И тем не менее дефицит торгового баланса на 2023 год все равно сохранялся на уровне 279 миллиардов. Его-то и пытается сократить Трамп.

Кое-что получилось. В третьем квартале нынешнего года китайский импорт в США сократился на 38 миллиардов по сравнению с тем же периодом 2024 года. Нельзя сказать, что в Китае растерялись: за это же время выросла покупка китайской продукции Европейским союзом – на 15 миллиардов, Гонконгом – на 12 миллиардов, Вьетнамом – на 11 миллиардом, Таиландом – на пять миллиардов долларов, и еще множество стран увеличили импорт из Китая не на такие внушительные цифры, но в совокупности на впечатляющие величины.