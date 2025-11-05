USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Создать конкурента, чтобы ему проиграть

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
01:30 547

Торговая война, которую затеял Дональд Трамп со своим крупнейшим торговым партнером Китаем, показала, что инициатор драки оказался к ней недостаточно готов.

Ключевая задача, которую поставил американский президент, любимым словом которого, по его собственному признанию, является «тариф», это уменьшение дефицита торгового баланса с Китаем.

В период бурного роста китайской промышленности американский бизнес с большим удовольствием и прибылью выводил свои производства в страну с, казалось, бесконечной и чрезвычайно дешевой рабочей силой. Кто же упустит такую возможность радикально сократить издержки? Если в 90-е американские инвестиции выросли от миллиарда до десяти миллиардов в год, то в первое десятилетие после вступления Китая в ВТО они скакнули до двадцати миллиардов. К 2012–2016 годам накопленные инвестиции США в Китай превысили 250 миллиардов долларов. В 2021 году иностранные, включая американские, инвестиции в Китай достигли исторического максимума в 344 миллиарда долларов.

Если в 90-е американские инвестиции выросли от миллиарда до десяти миллиардов долларов в год, то в первое десятилетие после вступления Китая в ВТО они скакнули до двадцати миллиардов

В результате в короткие сроки была построена та самая глобальная фабрика, где сейчас производится треть товарной продукции, выпускаемой в мире, и значительная ее часть шла и продолжает идти на американский рынок. В результате и образовался тот дефицит в торговле США с Китаем, который в 2018 году достиг пика в 419 миллиардов долларов, при первом президентстве Трампа, кстати.

Пандемия COVID-19, оборвавшая логистические цепочки, убедительно продемонстрировала, насколько небезопасно тотально зависеть от одной страны-монополиста. Да и в самой Поднебесной обозначились ранее невиданные проблемы. Например, еще недавно дешевая рабочая сила очень выросла в цене. Инвесторы сделали выводы: в 2024 году чистые прямые иностранные инвестиции в Китай составили всего 4,5 миллиарда – минимум с 1991 года. Отток инвестиций составил рекордные 168 миллиардов. Американцы стали переносить производства в Индию, Мексику, Вьетнам.

И тем не менее дефицит торгового баланса на 2023 год все равно сохранялся на уровне 279 миллиардов. Его-то и пытается сократить Трамп.

Кое-что получилось. В третьем квартале нынешнего года китайский импорт в США сократился на 38 миллиардов по сравнению с тем же периодом 2024 года. Нельзя сказать, что в Китае растерялись: за это же время выросла покупка китайской продукции Европейским союзом – на 15 миллиардов, Гонконгом – на 12 миллиардов, Вьетнамом – на 11 миллиардом, Таиландом – на пять миллиардов долларов, и еще множество стран увеличили импорт из Китая не на такие внушительные цифры, но в совокупности на впечатляющие величины.

До победы в объявленной им войне Дональду Трампу очень далеко. Америка, активно поучаствовав в создании собственного конкурента, теперь пытается от него избавиться. Выходит плохо

Важен также относительный рост китайского импорта, и у Нигерии, например, он за год составил 45%, а у Аргентины - 57%. Мы ведь помним, что у Дональда Трампа очень теплые отношения с аргентинским коллегой Хавьером Милеем, который удостоился огромного займа в 40 миллиардов долларов для поддержки аргентинского песо? Китайцам перепадет значительная часть.

Идея Трампа в его борьбе с торговой экспансией Китая заключалась также в том, что производители станут переносить свои предприятия в Штаты. Среди экспортных товаров из Китая больше всего упала доля мобильных телефонов – на 47% и компьютеров – на 54%.

Покрыли за счет американских? Да нет, теперь, согласно официальной статистике, основная часть смартфонов приходит в США из Китая, а ноутбуков – из Вьетнама. Замена китайской продукции на американском рынке происходит также за счет Таиланда, нарастившего только за сентябрь свой экспорт в США, по данным The New York Times, на 33%, Тайваня – на 51% и Сингапура – на 13%. И никто не может утверждать, что тут нет значительной части китайского реэкспорта, как поступают, например, с подсанкционным товаром соседи России.

Так что до победы в объявленной им войне Дональду Трампу очень далеко. Америка, активно поучаствовав в создании собственного конкурента, теперь пытается от него избавиться. Выходит плохо.

