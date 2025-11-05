USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Gunvor исключила возможность обратного выкупа зарубежных активов «Лукойла»

01:46 298

Генеральный директор международной нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьерн Тернквист исключил обратную продажу зарубежных активов "Лукойла" в случае заключения сделки о покупке Lukoil International GmbH.

"Это чистое разделение, как только сделка будет заключена - на этом все", - заявил Тернквист в интервью агентству Bloomberg.

Возможная сделка с "Лукойлом" должна пройти проверку регулирующими органами, поскольку ПАО "Лукойл" находится под санкциями США. "Мы уверены, что эта сделка отвечает всем критическим требованиям", - заявил Тернквист.

Компания ведет переговоры с США о продлении лицензии на транзакции с "Лукойлом", поскольку нынешняя истекает 21 ноября. Gunvor рассчитывает на шестимесячную отсрочку.

Тернквист также не исключил возможной передачи зарубежных активов "Лукойла" другим компаниям. "Есть активы, которые, по нашему мнению, лучше сохранить в других руках", - сказал он.

Ранее Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций "Лукойл" и его дочерние структуры. В середине октября Великобритания также включила "Лукойл" в санкционный список. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения "Карачаганак" в Казахстане и "Шах-Дениз" в Каспийском море.

После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее "дочек" намерен продать свои международные активы. 30 октября "Лукойл" сообщил, что получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.

Поцелуй важнее марафона
Поцелуй важнее марафона объектив haqqin.az
02:01 401
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
Создать конкурента, чтобы ему проиграть наш комментарий
01:30 548
Митинг против правительства, митинг против банд
Митинг против правительства, митинг против банд объектив haqqin.az
01:13 768
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)?
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)? наш обзор
4 ноября 2025, 22:11 2025
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 5320
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
00:46 1138
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 4890
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 576
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 4898
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 15806
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7475

ЭТО ВАЖНО

Поцелуй важнее марафона
Поцелуй важнее марафона объектив haqqin.az
02:01 401
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
Создать конкурента, чтобы ему проиграть наш комментарий
01:30 548
Митинг против правительства, митинг против банд
Митинг против правительства, митинг против банд объектив haqqin.az
01:13 768
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)?
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)? наш обзор
4 ноября 2025, 22:11 2025
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 5320
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
00:46 1138
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 4890
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 576
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 4898
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 15806
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7475
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться