Gunvor исключила возможность обратного выкупа зарубежных активов «Лукойла»

"Это чистое разделение, как только сделка будет заключена - на этом все", - заявил Тернквист в интервью агентству Bloomberg.

Возможная сделка с "Лукойлом" должна пройти проверку регулирующими органами, поскольку ПАО "Лукойл" находится под санкциями США. "Мы уверены, что эта сделка отвечает всем критическим требованиям", - заявил Тернквист.

Компания ведет переговоры с США о продлении лицензии на транзакции с "Лукойлом", поскольку нынешняя истекает 21 ноября. Gunvor рассчитывает на шестимесячную отсрочку.

Тернквист также не исключил возможной передачи зарубежных активов "Лукойла" другим компаниям. "Есть активы, которые, по нашему мнению, лучше сохранить в других руках", - сказал он.

Ранее Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций "Лукойл" и его дочерние структуры. В середине октября Великобритания также включила "Лукойл" в санкционный список. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения "Карачаганак" в Казахстане и "Шах-Дениз" в Каспийском море.

После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее "дочек" намерен продать свои международные активы. 30 октября "Лукойл" сообщил, что получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.