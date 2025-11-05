США обязали Иран выплатить $841 млн жертвам терактов в Ираке

Федеральный суд США признал Иран ответственным за несколько террористических атак в Ираке и постановил выплатить $841 млн компенсации 36 истцам. Эти лица потеряли родственников или получили ранения в результате нападений, которые, по данным суда, были организованы при поддержке иранского правительства, сообщают иранские СМИ.

В постановлении судьи, вынесенном 31 октября, отмечается: «Никакая сумма денег, какой бы большой она ни была, не сможет вернуть то, что потеряли жертвы, будь то в результате отвратительных действий иранского правительства или террористических группировок, поддерживаемых им».