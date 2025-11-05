USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

США обязали Иран выплатить $841 млн жертвам терактов в Ираке

01:58 239

Федеральный суд США признал Иран ответственным за несколько террористических атак в Ираке и постановил выплатить $841 млн компенсации 36 истцам. Эти лица потеряли родственников или получили ранения в результате нападений, которые, по данным суда, были организованы при поддержке иранского правительства, сообщают иранские СМИ.

В постановлении судьи, вынесенном 31 октября, отмечается: «Никакая сумма денег, какой бы большой она ни была, не сможет вернуть то, что потеряли жертвы, будь то в результате отвратительных действий иранского правительства или террористических группировок, поддерживаемых им».

Поцелуй важнее марафона
Поцелуй важнее марафона объектив haqqin.az
02:01 401
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
Создать конкурента, чтобы ему проиграть наш комментарий
01:30 549
Митинг против правительства, митинг против банд
Митинг против правительства, митинг против банд объектив haqqin.az
01:13 771
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)?
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)? наш обзор
4 ноября 2025, 22:11 2025
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 5321
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
00:46 1138
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 4890
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 576
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 4898
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 15806
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7475

