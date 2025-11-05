USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Поцелуй важнее марафона

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:01 403

Набатия (Ливан). Скорбящие несут гробы с телами пяти боевиков «Хезболлы», убитых в результате израильских ударов

Лондон (Великобритания). Военные патрулируют лондонский вокзал Сент-Панкрас, поскольку министр транспорта Хайди Александер объявила об усилении присутствия полиции на станциях после массового ножевого ранения в поезде в Кембриджшире

Рим (Италия). Люди наблюдают за клубами пыли, поднимающимися после частичного обрушения башни Торре-деи-Конти возле Колизея

Чикаго (США). Противостояние правоохранительных органов и протестующих возле иммиграционного центра

Саманган (Афганистан). В результате землетрясения число погибших увеличилось до 30 человек

Хан-Юнис (Палестина). Палестинцы ждут, когда им выдадут сахар и рис на общественной кухне

Нью-Йорк (США). Бегунья улучила момент во время перерыва, чтобы поцеловать своего партнера во время Нью-Йоркского марафона

Поцелуй важнее марафона
Поцелуй важнее марафона объектив haqqin.az
02:01 404
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
Создать конкурента, чтобы ему проиграть наш комментарий
01:30 549
Митинг против правительства, митинг против банд
Митинг против правительства, митинг против банд объектив haqqin.az
01:13 774
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)?
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)? наш обзор
4 ноября 2025, 22:11 2026
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 5321
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
00:46 1138
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 4890
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 576
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 4898
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 15806
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7475

