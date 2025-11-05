Поцелуй важнее марафона

Набатия (Ливан). Скорбящие несут гробы с телами пяти боевиков «Хезболлы», убитых в результате израильских ударов
Лондон (Великобритания). Военные патрулируют лондонский вокзал Сент-Панкрас, поскольку министр транспорта Хайди Александер объявила об усилении присутствия полиции на станциях после массового ножевого ранения в поезде в Кембриджшире
Рим (Италия). Люди наблюдают за клубами пыли, поднимающимися после частичного обрушения башни Торре-деи-Конти возле Колизея
Чикаго (США). Противостояние правоохранительных органов и протестующих возле иммиграционного центра
Саманган (Афганистан). В результате землетрясения число погибших увеличилось до 30 человек
Хан-Юнис (Палестина). Палестинцы ждут, когда им выдадут сахар и рис на общественной кухне
Нью-Йорк (США). Бегунья улучила момент во время перерыва, чтобы поцеловать своего партнера во время Нью-Йоркского марафона