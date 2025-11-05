Лига чемпионов: «Ливерпуль» обыграл «Реал», «ПСЖ» уступил «Баварии»

Сегодня были сыграны девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Вторник включил в себя сразу два суперматча. «Ливерпуль» в родных стенах принимал мадридский «Реал» и победил со счетом 1:0. Единственный гол на 61-й минуте забил полузащитник мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер.
А в Париже действующий обладатель титула «ПСЖ» уступил «Баварии» - 1:2. Первый мяч на 4-й минуте забил колумбийский полузащитник «Баварии» Луис Диас. На 32-й минуте он оформил дубль, а в добавленное к первому тайму время был удален с поля за жесткий подкат - серьезную травму получил Ашраф Хакими. На 74-й минуте португальский полузащитник хозяев Жоау Невеш отыграл один мяч.
Результаты других матчей дня
«Наполи» (Италия) - «Айнтрахт» (Германия) - 0:0
«Славия» (Чехия) - «Арсенал» (Англия) - 0:3
«Атлетико» (Испания) - «Юнион» (Бельгия) - 3:1
«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Монако» (Франция) - 0:1
«Ювентус» (Италия) - «Спортинг» (Португалия) - 1:1
«Олимпиакос» (Греция) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1
«Тоттенхэм» (Англия) - «Копенгаген» (Дания) - 4:0.
«Карабах», занимавший после 3-го тура 13-е место, сейчас с 6 очками идет на 15-й строчке. Сегодня команда Гурбана Гурбанова примет в Баку «Челси», который также имеет 6 очков и занимает 13-ю позицию.
«Бавария» и «Арсенал» выиграли все четыре матча и возглавляют турнирную таблицу. В среду к ним может присоединиться миланский «Интер». «ПСЖ» и «Реал» впервые оступились.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ