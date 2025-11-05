USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Лига чемпионов: «Ливерпуль» обыграл «Реал», «ПСЖ» уступил «Баварии»

«Карабах» на 15-м месте
Отдел спорта
02:12 218

Сегодня были сыграны девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Вторник включил в себя сразу два суперматча. «Ливерпуль» в родных стенах принимал мадридский «Реал» и победил со счетом 1:0. Единственный гол на 61-й минуте забил полузащитник мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер. 

А в Париже действующий обладатель титула «ПСЖ» уступил «Баварии» - 1:2. Первый мяч на 4-й минуте забил колумбийский полузащитник «Баварии» Луис Диас. На 32-й минуте он оформил дубль, а в добавленное к первому тайму время был удален с поля за жесткий подкат - серьезную травму получил Ашраф Хакими. На 74-й минуте португальский полузащитник хозяев Жоау Невеш отыграл один мяч.

Результаты других матчей дня

«Наполи» (Италия) - «Айнтрахт» (Германия) - 0:0

«Славия» (Чехия) - «Арсенал» (Англия) - 0:3

«Атлетико» (Испания) - «Юнион» (Бельгия) - 3:1

«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Монако» (Франция) - 0:1

«Ювентус» (Италия) - «Спортинг» (Португалия) - 1:1

«Олимпиакос» (Греция) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1

«Тоттенхэм» (Англия) - «Копенгаген» (Дания) - 4:0.

«Карабах», занимавший после 3-го тура 13-е место, сейчас с 6 очками идет на 15-й строчке. Сегодня команда Гурбана Гурбанова примет в Баку «Челси», который также имеет 6 очков и занимает 13-ю позицию.

«Бавария» и «Арсенал» выиграли все четыре матча и возглавляют турнирную таблицу. В среду к ним может присоединиться миланский «Интер». «ПСЖ» и «Реал» впервые оступились.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Поцелуй важнее марафона
Поцелуй важнее марафона объектив haqqin.az
02:01 404
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
Создать конкурента, чтобы ему проиграть наш комментарий
01:30 549
Митинг против правительства, митинг против банд
Митинг против правительства, митинг против банд объектив haqqin.az
01:13 775
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)?
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)? наш обзор
4 ноября 2025, 22:11 2026
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 5321
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
00:46 1138
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 4890
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 576
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 4898
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 15806
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7475

ЭТО ВАЖНО

Поцелуй важнее марафона
Поцелуй важнее марафона объектив haqqin.az
02:01 404
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
Создать конкурента, чтобы ему проиграть наш комментарий
01:30 549
Митинг против правительства, митинг против банд
Митинг против правительства, митинг против банд объектив haqqin.az
01:13 775
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)?
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)? наш обзор
4 ноября 2025, 22:11 2026
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 5321
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
00:46 1138
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 4890
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана
4 ноября 2025, 23:30 576
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?»
Помощник Рашад Бадалов: «А зачем меня арестовали?» еще один вопрос
4 ноября 2025, 21:22 4898
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске обновлено 23:19
4 ноября 2025, 23:19 15806
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России
Атака Украины: взрыв на нефтехимическом заводе и пожар на НПЗ в России обновлено 21:35
4 ноября 2025, 21:35 7475
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться