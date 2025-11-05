Лига чемпионов: «Ливерпуль» обыграл «Реал», «ПСЖ» уступил «Баварии»

Вторник включил в себя сразу два суперматча. «Ливерпуль» в родных стенах принимал мадридский «Реал» и победил со счетом 1:0. Единственный гол на 61-й минуте забил полузащитник мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер.

А в Париже действующий обладатель титула «ПСЖ» уступил «Баварии» - 1:2. Первый мяч на 4-й минуте забил колумбийский полузащитник «Баварии» Луис Диас. На 32-й минуте он оформил дубль, а в добавленное к первому тайму время был удален с поля за жесткий подкат - серьезную травму получил Ашраф Хакими. На 74-й минуте португальский полузащитник хозяев Жоау Невеш отыграл один мяч.