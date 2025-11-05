23 футболиста «Челси» прилетели в Баку

Английский футбольный клуб «Челси» прилетел в Баку, где сегодня лондонская команда будет экзаменовать чемпиона Азербайджана « Карабах » в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

Главный тренер «аристократов» Энцо Мареска взял в дальнюю, почти 6-часовую поездку, 23 игрока.

Состав «Челси»

Вратари: Филип Йоргенсен, Макс Меррик, Роберт Санчес

Защитники: Джош Ачимпонг, Тосин Адарабиойо, Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана, Мало Густо, Йоррел Хато, Рис Джеймс

Полузащитники: Факундо Буонанотте, Энцо Фернандес, Ромео Лавиа, Мойзес Кайседо, Андрей Сантос

Нападающие: Лиам Делап, Алехандро Гарначо, Тайрик Джордж, Джейми Гиттенс, Марк Гиу, Жоау Педро, Эстеван Виллиан.

Перед вылетом из Лондона Мареска подтвердил, что португальский нападающий Педру Нету не будет включен в состав команды из-за небольшой травмы. Бенуа Бадьяшиль, Леви Колвилл, Дарио Эссуго и Коул Палмер также остались дома, чтобы продолжить восстановление после травм.

Матч «Карабах» - «Челси» пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.