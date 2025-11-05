USD 1.7000
EUR 1.9566
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

23 футболиста «Челси» прилетели в Баку

Отдел спорта
03:40 389

Английский футбольный клуб «Челси» прилетел в Баку, где сегодня лондонская команда будет экзаменовать чемпиона Азербайджана «Карабах» в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

Главный тренер «аристократов» Энцо Мареска взял в дальнюю, почти 6-часовую поездку, 23 игрока.

Состав «Челси»

Вратари: Филип Йоргенсен, Макс Меррик, Роберт Санчес

Защитники: Джош Ачимпонг, Тосин Адарабиойо, Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана, Мало Густо, Йоррел Хато, Рис Джеймс

Полузащитники: Факундо Буонанотте, Энцо Фернандес, Ромео Лавиа, Мойзес Кайседо, Андрей Сантос

Нападающие: Лиам Делап, Алехандро Гарначо, Тайрик Джордж, Джейми Гиттенс, Марк Гиу, Жоау Педро, Эстеван Виллиан.

Перед вылетом из Лондона Мареска подтвердил, что португальский нападающий Педру Нету не будет включен в состав команды из-за небольшой травмы. Бенуа Бадьяшиль, Леви Колвилл, Дарио Эссуго и Коул Палмер также остались дома, чтобы продолжить восстановление после травм.

Матч «Карабах» - «Челси» пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 473
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий
01:08 1560
И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
4 ноября 2025, 21:07 3177
23 футболиста «Челси» прилетели в Баку
23 футболиста «Челси» прилетели в Баку
03:40 390
Поцелуй важнее марафона
Поцелуй важнее марафона объектив haqqin.az
02:01 1061
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
Создать конкурента, чтобы ему проиграть наш комментарий
01:30 890
Митинг против правительства, митинг против банд
Митинг против правительства, митинг против банд объектив haqqin.az
01:13 1310
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)?
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)? наш обзор
4 ноября 2025, 22:11 2223
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 5644
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
00:46 1484
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 5173

ЭТО ВАЖНО

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 473
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий
01:08 1560
И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
4 ноября 2025, 21:07 3177
23 футболиста «Челси» прилетели в Баку
23 футболиста «Челси» прилетели в Баку
03:40 390
Поцелуй важнее марафона
Поцелуй важнее марафона объектив haqqin.az
02:01 1061
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
Создать конкурента, чтобы ему проиграть наш комментарий
01:30 890
Митинг против правительства, митинг против банд
Митинг против правительства, митинг против банд объектив haqqin.az
01:13 1310
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)?
Возможен ли формат Азербайджан, Армения, Грузия + США (C3+1)? наш обзор
4 ноября 2025, 22:11 2223
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае
Большой резонанс: Азербайджан закупил зенитные ракетные комплексы в Китае наш комментарий
4 ноября 2025, 20:52 5644
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
Алияр Агаев судил матч «Арсенала» в Лиге чемпионов и дважды менял свои решения из-за VAR
00:46 1484
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан
В Армении назвали сроки прибытия пшеницы через Азербайджан фото; обновлено 23:45
4 ноября 2025, 23:45 5173
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться