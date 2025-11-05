Гурбан Гурбанов на русском языке российскому «Окко»

Российская платформа Окко отправила свою съемочную группу в Баку для подробного освещения сегодняшнего матча 4-го тура Лиги чемпионов между « Карабах ом» и «Челси».

Ну а за день до матча корреспондент Окко рассказала о предыгровой тренировке « Карабах а» и взяла небольшое интервью у главного тренера Гурбана Гурбанова.

Окко, обладающая правами на показ матчей еврокубков в России, планирует подготовку репортажей из столицы Азербайджана и прямые включения с Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова за час до начала встречи.

«В 2017 году у «Челси» был другой главный тренер, да и уровень футбола в мире был другим, - отвечает на русском языке рулевой агдамского клуба. - Разница в том, что, возможно, сегодня «Челси» играет еще быстрее. И система, философия у них другая.

Восемь лет назад у нас тоже была хорошая команда. Мы немного выросли. Но, к сожалению, «Челси» вырос еще больше (улыбается).

Я сказал игрокам, чтобы завтра на поле они все время были в игре. Чтобы были хладнокровными, играли смелее. Это может нам помочь».