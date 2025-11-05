Грузовой самолет разбился в США: есть жертвы

Губернатор Кентукки Энди Бешир на пресс-конференции сообщил, что не менее семи человек погибли в результате крушения самолета логистической компании UPS возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле. «Число погибших достигло как минимум семи человек, этот показатель, скорее всего, вырастет», - написал он в X. Ранее сообщалось о трех погибших.

Транспортный самолет MD-11 логистической авиакомпании United Parcel Services (UPS) потерпел крушение в Луисвилле (штат Кентукки) сразу после взлета, он направлялся в Гонолулу.

По данным UPS, на борту MD-11 находились три члена экипажа. Американские телеканалы показали видеозапись — самолет взлетел с горящим крылом, при ударе о землю образовался огромный огненный шар. После крушения несколько зданий за взлетно-посадочной полосой были охвачены огнем, пишет Reuters. В момент взрыва на борту самолета находилось около 38 тысяч галлонов топлива (около 144 тысяч литров).

По данным Федерального управления гражданской авиации США, разбившийся борт был выпущен 34 года назад. В аэропорту Луисвилла находится UPS Worldport — глобальный хаб для грузовых авиаперевозок компании и ее крупнейший в мире центр обработки посылок.

Власти издали распоряжение о самоизоляции для жителей всех населенных пунктов в радиусе 8 км от аэропорта. «Множество пострадавших, пожар продолжается. В этом районе перекрыто множество дорог — пожалуйста, избегайте места происшествия», — написал мэр Луисвилла Крейг Гринберг в соцсетях.