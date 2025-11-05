Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка

34-летний Мамдани станет самым молодым мэром города за более чем 100 лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки (он родился в Уганде), занявшим этот пост.

Впервые с 1969 года в голосовании на выборах мэра города приняли участие около 2 млн человек, сообщила избирательная комиссия. Явка на выборах мэра была выше, чем на любых других выборах за последние 50 лет. Накануне Трамп призвал голосовать не за Сливу, а за члена Демократической партии Куомо, летом проигравшего праймериз Мамдани. Трамп называет Мамдани «коммунистом» и грозил ограничить федеральное финансирование Нью-Йорка в случае его победы.

Reuters, комментируя выборы, пишет, что Мамдани совершил стремительный и неожиданный взлет от малоизвестного законодателя до одной из самых заметных фигур в Демпартии. Выборы в Нью-Йорке стали своего рода барометром того, как американцы реагируют на бурные девять месяцев президентства Трампа, отмечает издание.

Зохран Мамдани родился в Уганде, в семье выходцев из Индии. Его мать Мира Наир - известный индийско-американский кинорежиссер, отец Махмуд Мамдани - угандийский ученый индийского происхождения. Когда Зохрану Мамдани было 5 лет, его семья переехала из Уганды в Южную Африку, спустя всего два года - в Нью-Йорк. Гражданство США он приобрел в 2018 году посредством натурализации. В начале 2025 года Зохран Мамдани женился на Раме Дуваджи - художнице с сирийскими корнями. После победы на выборах Мамдани стал первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.

В октябре 2024 года, когда он объявил о намерении участвовать в выборах мэра города Нью-Йорка, многие расценивали его шансы стать кандидатом от Демпартии как нулевые. В итоге, однако, Мамдани одержал на праймериз убедительную победу с результатом 56,4%.

С 2017 года Мамдани - член крупнейшей в США социалистической организации «Демократические социалисты Америки». Среди прочего, он выступает за повышение налога для богатых и увеличение к 2030 году минимальной заработной платы с 16,50 долларов в час до 30 долларов в час. Также Мамдани хочет обеспечить всеобщий бесплатный доступ к дошкольному образованию и поэтапно ввести в Нью-Йорке бесплатный проезд на автобусах.

Президент США Дональд Трамп, который родился и вырос в Нью-Йорке, не скрывает своей неприязни к Зохрану Мамдани. Накануне голосования президент США заявилl, что в случае победы Мамдани Белый дом вряд ли выделит Нью-Йорку федеральные средства сверх предусмотренного законом минимума. Ранее Трамп называл Зохрана Мамдани «коммунистическим безумцем» и «катастрофой, которая ждет своего часа». Сам Мамдани заявлял, что будет пытаться сотрудничать с президентом Трампом ради блага города, но не даст себя запугать. «Если вы хотите поговорить о том, как вы можете усложнить жизнь жителям Нью-Йорка, преследуя стольких людей в этом городе и разрушая саму его структуру, я буду готов с вами побороться», - говорил Мамдани, обращаясь к Трампу.