Десять тысяч северокорейских военных у российско-украинской границы

«Примерно 5000 северокорейских военных строителей поэтапно перебрасываются в Россию с сентября и, как ожидается, будут задействованы в восстановлении инфраструктуры», - заявил депутат Ли Сон-гвон.

По его словам, Сеул также фиксирует «продолжающиеся признаки обучения и отбора личного состава в подготовке к дальнейшим отправкам войск» в РФ.

По данным южнокорейской разведки, в настоящее время в районе российско-украинской границы находится около 10 тысяч северокорейских военнослужащих, еще порядка 1000 саперов из КНДР занимаются разминированием. Не менее 600 северокорейских солдат КНДР погибли в ходе войны РФ в Украине, добавил депутат.

Ранее Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи заявляла, что КНДР потеряла убитыми около 2000 военнослужащих, переброшенных в Россию для участия в войне.

С октября 2024 года Северная Корея отправила в РФ, помимо военнослужащих, вооружения, в частности артиллерийские снаряды, ракеты и ракетные системы дальнего действия, уточняло агентство AFP.