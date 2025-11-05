Выборы в Америке: после Нью-Йорка республиканцы проигрывают и два штата

«Для меня величайшая честь в жизни быть избранной 75-м губернатором содружества Вирджиния (официальное название этого штата)», - сказала она, выступая в Ричмонде.

Кандидат от демократов на пост губернатора американского штата Вирджиния Эбигейл Спанбергер заявила о своей победе на выборах.

Выборы в штате состоялись 4 ноября. Официально подсчет голосов еще не завершен, однако ведущие американские СМИ представили свои оценки, согласно которым у соперницы Спанбергер - республиканки Уинсом Эрл-Сир - уже нет шансов на победу. Спанбергер, которая считалась фаворитом гонки, сменит на посту губернатора Вирджинии республиканца Гленна Янгкина. Она станет первой женщиной, занявшей эту должность в Вирджинии.

Спанбергер ранее представляла Вирджинию в Палате представителей Конгресса. В прошлом также работала в Центральном разведывательном управлении США и курировала вопросы, касающиеся сбора сведений о терроризме и возможности распространения ядерного оружия.

Кандидат от Демократической партии Микки Шерилл, по прогнозам телекомпаний, станет победителем на выборах губернатора в Нью-Джерси, обойдя союзника Трампа Джека Чиаттарелли.

Ранее сообщалось, что демократ Зохран Мамдани, американец с миграционными корнями, победил на выборах мэра Нью-Йорка.

CNN передает, что бывший президент Джо Байден позвонил демократам Микки Шеррилл и Эбигейл Спанбергер, чтобы поздравить их с победой, сообщил источник, знакомый с ходом звонков. Байден не входил в число доверенных лиц демократов, которые участвовали в предвыборной кампании Шеррилл или Спанбергер на этих выборах. Однако он поддержал обеих женщин в их борьбе за место в Палате представителей США в 2018 году и даже вел кампанию вместе с Шеррилл в Нью-Джерси той осенью.

Тем временем президент США Дональд Трамп полагает, что частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) стала одной из основных причин неудач правящей Республиканской партии на выборах в ряде американских штатов во вторник. Об этом он заявил в Truth Social. Американский лидер отметил, что «две главные причины поражения республиканцев сегодня [во вторник] вечером - это то, что Трамп не баллотировался, и шатдаун».

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за разногласий представителей Республиканской и Демократической партий в Конгрессе относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Текущая приостановка работы правительства США самая продолжительная в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах. во время первого президентского срока Трампа (2017-2021 годы). Тогда шатдаун длился 35 дней.