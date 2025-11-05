Азербайджанская нефть подешевела

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель снизилась на $0,61 или на 0,93% и составила $65,82.

На межконтинентальной бирже ICE London в ходе торгов стоимость январьского фьючерсного контракта 2025 года на экспорт нефти марки Brent снизилась на 0,05%, составив $64,41 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена за 1 баррель нефти марки WTI, экспортируемой в декабре этого года, снизилась на 0,8 % и составила $60,51.