Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Азербайджанская нефть подешевела

10:07 338

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) немного подешевела.

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель снизилась на $0,61 или на 0,93% и составила $65,82.

На межконтинентальной бирже ICE London в ходе торгов стоимость январьского фьючерсного контракта 2025 года на экспорт нефти марки Brent снизилась на 0,05%, составив $64,41 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена за 1 баррель нефти марки WTI, экспортируемой в декабре этого года, снизилась на 0,8 % и составила $60,51.

Нобелевский лауреат о российских и иранских агентах
Нобелевский лауреат о российских и иранских агентах
10:36 261
Украинские дроны ударили по Орлу и Владимиру
Украинские дроны ударили по Орлу и Владимиру видео
10:23 528
Выборы в Америке: после Нью-Йорка республиканцы проигрывают и два штата
Выборы в Америке: после Нью-Йорка республиканцы проигрывают и два штата
09:20 1275
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова - последствия
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова - последствия портрет с черной лентой
04:02 5864
Гурбан Гурбанов на русском языке российскому «Окко»
Гурбан Гурбанов на русском языке российскому «Окко» Интервью о матче с «Челси»; ВИДЕО
06:06 5598
Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 4250
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий
01:08 4932
И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
4 ноября 2025, 21:07 4213
23 футболиста «Челси» прилетели в Баку
23 футболиста «Челси» прилетели в Баку
03:40 3277
Поцелуй важнее марафона
Поцелуй важнее марафона объектив haqqin.az
02:01 3110
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
Создать конкурента, чтобы ему проиграть наш комментарий
01:30 2448
