Крупное ДТП на Зыхском шоссе привело к затору

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о разливе нефтепродуктов и горючего на дорогу в результате потери управления и опрокидывания эвакуатора на трассе на перекрестке дорог Зых-Бетон в Хатаинском районе города Баку, сообщили в ведомстве.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной пожарной охраны МЧС.

В рамках мер безопасности пожарные смыли разлившиеся в результате опрокидывания автомобиля нефтепродукты и горючее, что исключило возможную угрозу возгорания.