Крупное ДТП на Зыхском шоссе привело к затору

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о разливе нефтепродуктов и горючего на дорогу в результате потери управления и опрокидывания эвакуатора на трассе на перекрестке дорог Зых-Бетон в Хатаинском районе города Баку, сообщили в ведомстве.
В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной пожарной охраны МЧС.
В рамках мер безопасности пожарные смыли разлившиеся в результате опрокидывания автомобиля нефтепродукты и горючее, что исключило возможную угрозу возгорания.
* * * 10:24
Грузовик, опрокинувшийся на Зыхском шоссе у пересечения с улицей Ингилаба Гусейнова в Хатаинском районе Баку, вызвал затор в направлении центра. Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).
Согласно информации, для устранения образовавшегося затора в район были направлены подъемные краны.
«В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры», - указали в НИИМ.
Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны. В целях безопасности пожарные смыли разлившееся масло и топливо, предотвратив риск возгорания.