Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Крупное ДТП на Зыхском шоссе привело к затору

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о разливе нефтепродуктов и горючего на дорогу в результате потери управления и опрокидывания эвакуатора на трассе на перекрестке дорог Зых-Бетон в Хатаинском районе города Баку, сообщили в ведомстве.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной пожарной охраны МЧС.

В рамках мер безопасности пожарные смыли разлившиеся в результате опрокидывания автомобиля нефтепродукты и горючее, что исключило возможную угрозу возгорания.

Грузовик, опрокинувшийся на Зыхском шоссе у пересечения с улицей Ингилаба Гусейнова в Хатаинском районе Баку, вызвал затор в направлении центра. Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

Согласно информации, для устранения образовавшегося затора в район были направлены подъемные краны.

«В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры», - указали в НИИМ.

Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны. В целях безопасности пожарные смыли разлившееся масло и топливо, предотвратив риск возгорания.

Нобелевский лауреат о российских и иранских агентах
Нобелевский лауреат о российских и иранских агентах
10:36 265
Украинские дроны ударили по Орлу и Владимиру
Украинские дроны ударили по Орлу и Владимиру видео
10:23 536
Выборы в Америке: после Нью-Йорка республиканцы проигрывают и два штата
Выборы в Америке: после Нью-Йорка республиканцы проигрывают и два штата
09:20 1276
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова - последствия
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова - последствия портрет с черной лентой
04:02 5870
Гурбан Гурбанов на русском языке российскому «Окко»
Гурбан Гурбанов на русском языке российскому «Окко» Интервью о матче с «Челси»; ВИДЕО
06:06 5600
Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 4251
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий
01:08 4934
И снижение добычи газа в Азербайджане
И снижение добычи газа в Азербайджане наш комментарий
4 ноября 2025, 21:07 4213
23 футболиста «Челси» прилетели в Баку
23 футболиста «Челси» прилетели в Баку
03:40 3278
Поцелуй важнее марафона
Поцелуй важнее марафона объектив haqqin.az
02:01 3111
Создать конкурента, чтобы ему проиграть
Создать конкурента, чтобы ему проиграть наш комментарий
01:30 2448

