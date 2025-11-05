USD 1.7000
Нобелевская лауреатка и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что иностранное вмешательство в Венесуэлу принимает всё более открытые формы.

По её словам, агенты России и Ирана свободно действуют на территории страны, не сталкиваясь с серьёзными ограничениями.

Мачадо также отметила присутствие в Венесуэле террористических группировок:

«В нашей стране присутствуют «Хезболла» и ХАМАС», — подчеркнула она, добавив, что их деятельность создаёт серьёзную угрозу безопасности и стабильности государства.

Ранее Мачадо ранее провела телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выразив ему слова поддержки и благодарности.

Оппозиционер, недавно удостоенная Нобелевской премии, подчеркнула, что народ Венесуэлы высоко ценит мир и понимает, что его сохранение требует мужества и моральной стойкости перед лицом тоталитаризма.

