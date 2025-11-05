Ереван о железной дороге между Азербайджаном и Арменией

Сейчас грузы, вышедшие из России и Казахстана, либо уже на границе Армении, либо приближаются к ней, они проходят по азербайджанским железным дорогам, отправляются в Грузию, а затем в Армению. Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
«Похоже, один компонент снятия блокады уже имел место. Затем будет еще один компонент, потом - другой. Затем основой, вокруг которой будут решаться вопросы, станет прямая железная дорога, соединяющая Армению и Азербайджан. Идут интенсивные обсуждения. Я не могу сказать, когда будет проложен первый рельс, и тем более, когда пойдет первый вагон. Но я могу сказать, что мы, как государство, заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно скорее», - заявил Мирзоян.
Железнодорожный состав с зерном, следующий из России в Армению, уже проходит по территории Азербайджана в направлении Грузии, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
«Пользуясь случаем, хочу отметить, что я высоко ценю проделанную в этом направлении работу моих азербайджанских и российских коллег. Это событие имеет большое значение для укрепления взаимного доверия и продвижения мирной повестки», - подчеркнул Григорян.
Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что казахстанская пшеница прибудет в страну через Азербайджан в ближайшие дни.
До этого стало известно, что состав из 15 вагонов с пшеницей общим весом 1048 тонн направился из России транзитом через территорию Азербайджана и Грузии к станции Даларик в Армении, где планируется его разгрузка.
Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Баку снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.