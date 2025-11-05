Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию

Стамбульский суд вчера ввел запрет на выезд из страны для отца мэра Стамбула Экрема Имамоглу, Хасана Имамоглу, и сына Селима Имамоглу.

Это решение связано с подозрениями прокуратуры в рамках продолжающегося антикоррупционного расследования по делу мэра о «получении взяток и отмывании доходов, полученных преступным путем».

По решению суда оба должны дать показания в управлении полиции Стамбула. Также согласно материалам следствия, Селим Имамоглу якобы осуществлял крупные переводы средств в Хорватию на счет компании, которая, как утверждается, принадлежит ему.