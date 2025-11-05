USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

США добиваются снятия санкций с аш-Шараа

США внесли на рассмотрение проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий снятие санкций с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который в понедельник должен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Проект резолюции также отменяет санкции в отношении главы МВД Сирии Анаса Хаттаба. Пока неизвестно, когда документ могут вынести на голосование. Для принятия инициативы необходимо не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов — России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Вашингтон уже несколько месяцев призывает Совет Безопасности ООН ослабить санкции против Сирии, отмечает агентство.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил об изменении политики США в отношении Сирии и снятии экономических санкций против республики, действовавших с 2024 года. Отменить ограничения против Сирии после смены там власти также решил Евросоюз.

Ахмед аш-Шараа встретится с Трампом 10 ноября, это будет первый в истории визит сирийского лидера в Белый дом, отмечает Axios.

Специальный посланник США по Сирии Томас Барак сообщил, что, как ожидается, аш-Шараа подпишет соглашение о присоединении к возглавляемой Соединенными Штатами коалиции по борьбе с «Иламским государством» (ИГИЛ).

После визита должен пройти пятый раунд прямых переговоров между Израилем и Сирией при посредничестве Соединенных Штатов, говорил Барак, отметив, что целью Вашингтона является достижение соглашения о безопасности на границе между двумя странами до конца года.

