Обсуждены итоги приема студентов в средние специальные учебные заведения

Отделом науки, высшего и профессионального образования Министерства науки и образования проведено мероприятие на тему «Прием студентов в средние специальные учебные заведения: анализ и прогнозирование», сообщили в пресс-службе министерства.

В мероприятии приняли участие представители Министерства науки и образования, профильных подведомственных учреждений, а также директора и заместители директоров средних специальных учебных заведений.

На мероприятии сначала была представлена презентация, посвященная итогам прошлогоднего приема в средние специальные учебные заведения.

В ходе обсуждения была отмечена работа по оптимизации плана приема студентов в средние специальные учебные заведения, а также даны предложения по формированию планов приема студентов на следующий учебный год.

Руководитель отдела науки, высшего и профессионального образования Турхан Сулейман в своем выступлении отметил, что в предстоящий период политика приема в средние специальные учебные заведения будет адаптирована к реальным потребностям рынка труда. В связи с этим основными приоритетами станут оптимизация номенклатуры специальностей, усиление критериев качества подготовки кадров и повышение гибкости форм обучения.

Представители учреждений среднего специального образования также приняли активное участие в мероприятии и поделились своими наблюдениями и предложениями.