Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Обсуждены итоги приема студентов в средние специальные учебные заведения

11:16 290

Отделом науки, высшего и профессионального образования Министерства науки и образования проведено мероприятие на тему «Прием студентов в средние специальные учебные заведения: анализ и прогнозирование», сообщили в пресс-службе министерства.

В мероприятии приняли участие представители Министерства науки и образования, профильных подведомственных учреждений, а также директора и заместители директоров средних специальных учебных заведений.

На мероприятии сначала была представлена презентация, посвященная итогам прошлогоднего приема в средние специальные учебные заведения.

В ходе обсуждения была отмечена работа по оптимизации плана приема студентов в средние специальные учебные заведения, а также даны предложения по формированию планов приема студентов на следующий учебный год.

Руководитель отдела науки, высшего и профессионального образования Турхан Сулейман в своем выступлении отметил, что в предстоящий период политика приема в средние специальные учебные заведения будет адаптирована к реальным потребностям рынка труда. В связи с этим основными приоритетами станут оптимизация номенклатуры специальностей, усиление критериев качества подготовки кадров и повышение гибкости форм обучения.

Представители учреждений среднего специального образования также приняли активное участие в мероприятии и поделились своими наблюдениями и предложениями.

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5000
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 357
Рамиль Усубов в Москве
Рамиль Усубов в Москве
12:11 723
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка обновлено 09:45
09:45 3900
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий; все еще актуально
01:08 5662
Арабская делегация у Ильхама Алиева
Арабская делегация у Ильхама Алиева фото
11:37 623
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
11:37 1430
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
11:31 702
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
10:54 1580
О чем договорились Армения и Турция?
О чем договорились Армения и Турция?
11:06 1099
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
11:01 837

